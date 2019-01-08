周五起亚洲电视大奖. A咖压境亮相红毯 众多大名鼎鼎的A咖艺人，包括最佳男主角奖入围者─参演《薛丁格的猫》

中国的颜丹晨将在第23届亚洲电视大奖颁奖礼上亮相。

（古晋8日讯）众多大名鼎鼎的A咖艺人，包括最佳男主角奖入围者─参演《薛丁格的猫》的郑人硕、参演《KomFaek （The Lost Art）》的JirayuTantrakul，以及最佳女配角入围者—参演《迷雾》的金南珠以及参演《Sri Ayodhaya》的Sinjai Plengpanich，即将踏上第23届亚洲电视大奖的红地毯亮相。

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这项万众瞩目的颁奖礼，将从本月11日至13日，在古晋婆罗洲会展中心（BCCK）举行。



亚洲电视大奖（ATA）的宗旨是表扬节目编排、制作与表演方面的卓越成就，总共设立42个类别的奖项供竞逐。



评审团是由各地50名专家组成，也是根据各自擅长的领域而精挑细选的阵容，此颁奖礼吸引数以百计、种类繁多的广播业者报名参加，包括免付费电视台、收费电视平台、数码串流服务以及亚洲的多家独立制作公司。



其他入围的明星艺人，包括来自泰国的Maylada Susri和Ananda Everingham，亦将亮相红地毯。



来自马来西亚的得奖歌手郭纹霓也将受邀在颁奖上登台，她年纪轻轻时就代表马来西亚前往新加坡参加“Asia Bagus”荣获冠军奖，后来更代表马来西亚出席在日本东京举行的总决赛。





