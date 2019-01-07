去年11个月销量突破55万辆‧今年车市展望审慎 我国去年11月汽车销售按月走高2.8%，累积11个月销量突破55万辆大关，分析员相信2018全年销量仍有望突破60万辆，但忧虑消费者情绪可能转弱，以及马币不见起色将对2019年车市前景带来冲击。

我国去年11月汽车销售按月走高2.8%，累积11个月销量突破55万辆大关，分析员相信2018全年销量仍有望突破60万辆，但忧虑消费者情绪可能转弱，以及马币不见起色将对2019年车市前景带来冲击。

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大马汽车商公会（MAA）公布，11月大马汽车销量为4万8282辆，按月增加2.8%，按年则减1.8%，兴业研究认为，这反映出国内汽车销售已走出税务假期效应趋向正常化。

以车商来看，达证券说，第二国产车在迈薇（Myvi）助功下，买气强强滚，销售月增8.1%至2万1100辆，为过去12个月来销售第三高的月份，并成功攻下国内房车市场43%比例。

除第二国产车外，马自达和宝马11月销售同样强劲，按月起14.2%和16.1%；丰田销售则按年大减43.3%至3800辆，达证券相信这可能与消费者憧憬丰田Vios和其他本地组装（CKD）新车面市延迟下单。

宝腾销售按月下挫5.4%至4800辆，归咎于供应吃紧，但MIDF研究相信新推介的X70休旅车取得超过1万辆订单，加上零销售及服务税政策和年终促销，相信宝腾来月销售量将有所改善。

展望未来，肯纳格研究预期12月销售将走低，主要是圣诞节假期使得工作日减少，以及消费者观望明年1月推介的丰田Vios、第二国产车全新运动休旅车（SUV），以及首批交货的宝腾X70而延迟下单。

不过，艾芬黄氏研究则持相反意见，认为多数车厂已几乎达到全年销售目标，因此并未如往年般积极展开年终促销活动，仅在12月进行促销。

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“2018年首11月国内汽车销售量年增5.5%至55万零5000辆，达到全年预测的92.7%，我们相信在新车推介和年终促销推波助澜下，12月销售将有所增长，因此上修2018全年总销量从59万4000辆至60万辆。”

至于2019年，丰隆研究相信车市前景相对严峻，主要是消费者普遍在税务假期间提前出手，消费者情绪可能减弱，但相信2019年将推介新车的原件生产商（OEM），如宝腾、丰田和第二国产车将有望攫取更多的市占率。

“我们预见马币兑美元2019年将进一步走贬到4.10至4.30，兑日圆则将靠稳于3.70，这意味着整装汽车（C B U）、C K D零件与原料进口成本将攀升，并将影响合顺（UMW,4588，主板消费产品服务组）和陈唱摩多（TCHONG,4405,主板消费产品服务组）等OEM赚益。”

综合以上，各大证券行普遍对车市依旧乐观，并给予中上投资评级，而柏马汽车（BAUTO,5248,主板消费产品服务组）则凭借健康的资产负债表、稳定销售增长和7至9%的诱人周息率，成为众家证券行的心头好。