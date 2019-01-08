黄强：从未要求．“没与女队员发生性行为” 他今日供证时指出，在案发当天即2017年9月26日，为庆祝3名跳水队员在东运会获得佳绩，众人准备在前总教练杨祝梁家中举办庆功及谢师晚宴。

黄强一如往常戴上鸭舌帽及口罩出庭，并用包包遮住脸部。（图：星洲日报）

（吉隆坡8日讯）国家跳水队前教练黄强表示，他不曾与一名21岁女跳水队员发生性行为，也从未要求该女队员与他发生性行为。

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他今日供证时指出，在案发当天即2017年9月26日，为庆祝3名跳水队员在东运会获得佳绩，众人准备在前总教练杨祝梁家中举办庆功及谢师晚宴。

因众人指定要吃海鲜，黄强指当天早上10时他驱车到适耕庄买海鲜，下午3时赶往武吉加里尔国家体育中心跳水中心参与训练，并于下午5时30分抵达。

应要求与受害者前去拿椅子

“当天跟其他教练一起训练运动员，杨祝梁指示我去拿椅子给5名在场观看训练的教练。因为需要拿5张椅子，他也指示受害者一同前去，协助我拿椅子。”

他说，两人走向健身室时，受害者是尾随在后，期间也有交谈。

“她向我申诉她的感受，因眼睛还未复原而不能参加训练，我则鼓励她耐心等待眼睛的伤口痊愈。”

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他表示，从泳池走向健身室的路程为1分钟30秒，他独自到排球场拿一张椅子，回到健身室后看到受害者拿了一张椅子，于是他再开放区域拿了一张椅子。

他说，为凑足5张椅子，两人到男女厕所但找不到椅子，最终在办公室找到两张椅子，由于椅子太重，两人经讨论后，受害者搬两张，他则搬三张椅子。

他说，由于椅子数量多而沉重，两人走路速度很慢，而走道有数名工作人员正在修理电箱。

他表示，途中受害者要求停下，他则在泳池大门外抽烟，两人是于下午6时回到泳池。

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地庭法官诺拉杜拉询问，教练指示教练拿椅子，而非由队员负责是否为常态时，黄强表示，如果椅子数量少，只需一至两张，将由教练亲自拿。

“受害者指控有恶意”

黄强自辩要求清堂供证

黄强在自辩称，受害者对他的指控存有恶意，当主控官询问当中原由时，他要求清堂供证，让在场记者离席。

黄强中午休庭后，在法庭外主动向记者表达歉意，解释当中涉及隐私，不得已向法官提出这项要求。

黄强较早前接受主控官瓦苏姬副检察司盘问时同意，由他负责训练的两名运动员曾上庭供证，虽然关系很好，但不认为他们没有恶意指控他。

他也表示，受害者对他的指控带有恶意，当瓦苏姬询问当中原由时，黄强就表示不能在公开法庭上回答，但他愿意在法庭清堂后作答。

瓦苏姬基于目前是交叉盘问阶段，因此提出反对，黄强则补充，只要记者们离席，在场有两名国家体育理事会（MSN）官员旁听。

地庭法官诺拉杜拉最终决定尊重黄强的意愿，清堂审讯。

模拟赛未达标“打屁股”

训练严格没用暴力

黄强表示，本身训练队员方式虽严格，但不曾对跳水队员使用暴力，不过在模拟比赛时，无法达标的队员需被“打屁股”作为惩罚。

“我会召集旗下4至5名运动员进行一场模拟比赛，如果当中有人没有达标或输了，就会被其他队员打屁股作为惩罚。”

地庭法官诺拉杜拉询问黄强，跳水教练对运动员的严格程度为何时，他表示，这取决于运动员的能力、世界排名及分数，并不包括暴力行为。

指不曾致伤羞辱队员

黄强说，所谓的严格是教练会针对运动员跳水动作，在1至10分之间拿到10分。

于2007至2017年期间担任助理教练的他说，虽然对旗下跳水队员要求严格，但不曾致伤或羞辱他们，且有自身专业的方式训练选手。

“每个教练都有自己一套专业方式训练选手，我们会和其他教练一起讨论，我有自己的方式，这套方式是用在所有队员。”

他透露，在他旗下训练的队员原有9人，随着新教练加入分派部份队员予新教练后，其旗下队员减至4人。

他说，在性侵女队员案件发生前未曾有任何队员向警方投报，指控他致伤他们。

询及是否曾向队员表示本身有权决定队员是否能留在国家队时，黄强表示不同意，并指只有马来西亚游泳总会和国家体育理事会才有决定权。