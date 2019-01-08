捣破组装赌机大本营．警方求助关税局查组装赌机如何运马 沙登警区主任依斯马迪助理总监指出，警方还在追查起获赌博机及模拟器工厂的租户身份，目前还没有任何逮捕行动，不过相信近期案件会有眉目。

（雪兰莪．八打灵再也8日讯）警方已向关税局求助，以调查上周六在沙登岭某工厂所破获的1127台总值270万令吉的赌博机及模拟器，是如何被带进大马。

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沙登警区主任依斯马迪助理总监指出，警方还在追查起获赌博机及模拟器工厂的租户身份，目前还没有任何逮捕行动，不过相信近期案件会有眉目。

他说，如今多数赌博集团都是在网上进行网络非法赌博活动，然而仍有人经营这些大型赌博机及模拟机的事业，不过他们主要是在暗地里进行这样的非法赌博活动。

依斯马迪指出，遭突击的工厂是属于一名本地华裔所持有，然而该名华裔已将工厂出租给他人。

消息指出，被警方取缔的工厂单位是属于一名华裔女子，对方是从网络新闻得知自己的工厂被警方取缔而报案，不过对方不知道租赁工厂的目的原来是存放赌博机。

这起突击行动是于上周六凌晨12时10分，在沙登岭BS7/10路的一间工厂展开，警方是在接获情报后明查暗访了2天才展开行动。

警方突击该工厂单位时，发现厂内空无一人，只有1127台已经组装和未拆箱的赌博机，因此充公了这批赌博机及模拟器。