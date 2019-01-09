工程部长：不会取消·泛婆大道工程模式照旧 （亚庇8日讯）泛婆罗洲大道目前在沙巴已施工的12套工程项目，完成度是10％。工程部长巴鲁比安说，沙巴泛婆工程目前仍采用“工程交付伙伴（PDP）”模式进行，但未来是否有“变卦”，由财政部作最终决定。

沙巴泛婆大道12套工程仅完成10％，联邦财政部将决定是否要改“工程交付伙伴（PDP）”模式。（示意图）

（亚庇8日讯）泛婆罗洲大道目前在沙巴已施工的12套工程项目，完成度是10％。工程部长巴鲁比安说，沙巴泛婆工程目前仍采用“工程交付伙伴（PDP）”模式进行，但未来是否有“变卦”，由财政部作最终决定。

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巴鲁比安今日在亚庇出席大马建筑业发展局（CIDB）MS2701：2018土木工程标准测量方式（MyCESMM）推介礼后，受访时这么表示。

他说，泛婆大道工程不会取消，因为这是推进东马交通系统的重要工程。

“工程会持续进行直至完成，它对沙砂何其重要，我们会确保它完成。”

不设新完成期限

问及有关工程是否会随着新政府执政而出现“新的完成期限”，巴鲁比安说，不会设立新的期限，但负责的单位必须依照原定的期限内完成任务。

他也说，每一阶段的工程所需的时间都不同，主要依据有关地段何时在宪报上颁布，而定下的完工期限。

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12项目完成10％

被问及沙巴泛婆大道工程进度，巴鲁比安说，沙巴共有35个配套工程，其中12个项目已在施工，完成度是10％。

据悉，剩下的23个项目，将会进行鉴定（施工范围）、价值核算、招标或委任承包商等。

记者又问沙巴泛婆大道工程是否延续“工程交付伙伴”模式，巴鲁比安说，现阶段仍采用有关模式，但未来是否仍继续有关模式，则由财政部来决定。

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至于沙巴州基本设施发展部长拿督彼得安东尼曾表态，联邦工程部及州基本设施发展部预料近期内全面接管执行沙巴泛婆大道工程，并停止“工程交付伙伴”模式，巴鲁比安说，这是彼得安东尼的意见，他不愿置评。

巴鲁比安重申，延续“工程交付伙伴”模式与否，是财政部的决定，因为财政部决定泛婆工程的资金和预算。

彼得安东尼：政府接管可省20亿

据2018年12月5日报导，彼得安东尼说，其部门与联邦工程部进行会议，详细讨论如何更好地落实泛婆大道，包括全面交由联邦工程部和州基设部接管。

彼得安东尼说，在已完成的第一阶段工程报告中，发现工程素质欠佳，包括所采用的石头和沥青，因此有必要重组和改善落实的模式，以及委任新的承包商。

他也说，州政府有足够能力去接管泛婆大道工程，州公共工程局也有相关的专业人士。

他表示，一旦政府接管执行泛婆大道工程，估计能省下10亿，甚至20亿令吉。

据2016年4月11日报导，联邦、州政府、MMC Corp Bhd及UEM集团等，组成工程交付伙伴（PDP），为全长706公里的大道建设担任执行与监督的角色，确保首期工程在最合理价格的情况下，于2021年12月31日竣工。

当时，时任首相拿督斯里纳吉和副揆拿督斯里阿末扎希见证各方签署合作协议，出席签署仪式的包括公共工程局秘书拿督斯里佐哈里、时任沙巴州秘书丹斯里苏卡迪华基曼及Borneo Highway PDP私人有限公司董事经理沙赫米耶也。

据悉，Warisan Tarang Construction私人有限公司持有工程交付伙伴60％股权，其余股权则由UEM集团和MMC Corp共同拥有的联营公司掌有。

首期工程包括提升吧巴——东贡岸11.7公里的公路，从双向二车道变成双向四车道。

大马建筑业发展局、大马标准局合、工程部、Borneo Highway PDP私人有限公司及大马建筑学院沙巴分院的代表在活动上合影。



Borneo Highway PDP与2机构合作

吸纳学院生 工程采MyCESMM

Borneo Highway PDP私人有限公司今日与大马建筑业发展局（CIDB）及大马建筑学院沙巴分院（ABM）签署谅解备忘录。

Borneo Highway PDP与大马建筑业发展局签署谅解备忘录，以确保沙巴泛婆罗洲大道工程所采用的建材，符合MS2701：2018土木工程标准测量方式（MyCESMM）。

Borneo Highway PDP与大马建筑业发展局所成立的大马建筑学院沙巴分院签署谅解备忘录，则是确保由该院栽培而出的学员，能进入到Borneo Highway PDP工作，吸取经验。

此外，工程部长巴鲁比安也在大马建筑业发展局主席丹斯里阿末达祖丁的陪同下，为《MS2701：2018土木工程标准测量方式》书籍主持推介礼。

巴鲁比安发表谈话时说，大马建筑业发展局与大马标准局合作，推出MS2701：2018土木工程标准测量方式，该方式已获得政府认证。

他希望建筑业及相关业者能以MS2701：2018土木工程标准测量方式为基准，提高我国建筑的安全性和专业品质。

他也说，若各方都以MS2701：2018土木工程标准测量方式为基准，除了大大减少土木工业者之间的摩擦和分歧，还能监督承包商是否“偷工减料”及“划一”建材成本，提高工作效率和竞争力，造福人群。

巴鲁比安说，目前采用MS2701：2018土木工程标准测量方式的公家、私企和大学有31家，包括公共工程局、水利灌溉局、捷运公司、吉隆坡市政厅、大马工艺大学、玛拉工艺大学学院、马来亚大学及泰来大学。

Borneo Highway PDP的代首席执行员莫哈末法兹尔（前排右）与大马建筑业发展局高级官员莎丽亚（前排左）交换所签署的谅解备忘录。

工程部长巴鲁比安（左三）为《MS2701：2018土木工程标准测量方式》书籍主持推介礼。



