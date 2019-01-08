失常汉砸路边4车．警追查下落 这起事件是于昨日凌晨5时许，发生在古仔马朱13路。

（吉隆坡8日讯）一名疑精神失常的男子凌晨持物砸向泊在路边的轿车，造成4辆轿车不同程度的损坏，4名无辜车主共蒙受至少1万8000令吉损失。

广告

这起事件是于昨日凌晨5时许，发生在古仔马朱13路。

十五碑警区副主任阿里费警监证实，警方已接获4名车主的投报，初步怀疑涉及者是一名精神失常的华裔男子，目前正在追查嫌犯的下落。

他说，警方接获投报后赶到现场时，嫌犯已经逃离现场。

“警方调查发现，泊在路边的4辆轿车，即一辆宝腾赛佳、丰田威驰、丰田佳美和国产迈薇轿车不幸遭殃，包括挡风镜、侧镜、车灯、汽车保险杆和车尾箱等都被砸坏。”

他指出，根据当地居民提供的视频，发现始作俑者是一名赤裸上身、只穿短裤的男子。

警方目前援引刑事法典第427（蓄意破坏）条文调查此案。

广告

另外，其中一名车主事发后在脸书帖文指出，涉案男子当时相信是手持一支木棍砸车，并且使用砖块砸汽车破挡风镜和后镜。

与此同时，他也上载拍下事发经过的视频，呼吁民众提高警惕。