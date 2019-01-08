骗老妇1506万，他有份！跑腿赚300监30个月 新明日报多次报道，一名家住组屋的58岁退休妇前年11月陷假公安电话诈骗圈套，前后多次“交钱助查”洗黑钱案，被骗走501万6196元毕生积蓄。

（新加坡8日讯）参与骗老妇近502万元（约1506万令吉）的第一名大马籍被告昨天认罪，庭上揭露他越堤接收24万4000元（约73万2000令吉）可抽佣0.04%，为赚不到100元（约300令吉）铤而走险，结果换来30个月监禁。

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新明日报多次报道，一名家住组屋的58岁退休妇前年11月陷假公安电话诈骗圈套，前后多次“交钱助查”洗黑钱案，被骗走501万6196元毕生积蓄。

疑违法仍接受工作

3名大马籍被告谢国华（32岁）、吕宇聪（21岁）和王连伦（29岁）分别在去年1月和5月及上周五被控，谢国华昨天认下三项接收共24万4000元犯罪所得的控状，被判坐牢30个月。

案情提到，被告声称是在朋友介绍下加入团伙，对方要他到新加坡向陌生人收钱和交钱给另一些指定的人，而他能抽佣0.04%，换言之仅97.6元。

被告怀疑那些钱是犯罪所得，但他当时缺钱，因此接受工作，还在团伙的安排下，提前到新加坡搭地铁熟悉道路。

案情显示，退休妇接获指示见面时要说出“天眼行动”的暗号才交钱，被告前年11月11日在淡滨尼广场向她接收了10万元（约30万令吉），再拿到厕所交给躲在隔间内的同谋。

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准备出国．隆机场被捕

被告也两次向受害的另一名女促销员（58岁）接收14万4000元（约43万2000令吉），对方指她涉嫌犯罪活动而被中国公安调查，被骗当钱骡，让团伙把犯罪所得存入她的银行户头，再把钱交给被告。