字眼遭篡改36年·宣誓石悄悄还原 （亚庇8日讯）保证沙巴内陆居民在马来西亚成立时继续享有宗教自由、土地拥有权及维持文化风俗习惯以换取他们对大马效忠的碑石匾牌字眼，被神秘窜改36年后，终于恢复原貌。

（亚庇8日讯）保证沙巴内陆居民在马来西亚成立时继续享有宗教自由、土地拥有权及维持文化风俗习惯以换取他们对大马效忠的碑石匾牌字眼，被神秘窜改36年后，终于恢复原貌。

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至今政府及根地咬县公署都没有正式向外发表，已把“消失”的“大马政府保证”刻回去。

这块置在根地咬县的碑石被称为“宣誓石”，它镶了一块铁铸匾牌说明“宣誓纪念碑根据宪法大马政府保证维护人民宗教自由、州土地归州政府管理、政府尊重及维持沙巴州人民的习俗，而内陆省居民即

效忠马来西亚”；但是，在80年代因为更换匾牌令到“大马政府保证”（Kerajaan Malaysia Jamin）字样消失了，变成“宣誓纪念碑根据宪法....。”

根地咬居民怀疑当局因为筑路关系，移动宣誓碑时更换碑文。宣誓石在2018年9月16日开始永久置在根地咬博物馆前。

根地咬区国会议员拿督杰菲里吉丁岸相信，去年9月16日大马日之后，当局把刻有“大马政府保证”的匾牌置回石碑。

宣誓碑是于1964年8月31日大马成立之后，为了安抚内陆居民而刻制，当时，内陆居民的最高祭司献上祭品如鸡血等立誓，大马政府保予沙巴居民上述保证以换取内陆居民对大马效忠。

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该仪式是由劳力部长已故马尼卡华沙甘（V. Manickavasagam）及沙巴州领袖和土酋等见证。

民间最近几年掀起联邦政府是否有尊重和遵守大马成立合约，因此宣誓碑受到重视，少了“大马政府保证”成为课题之一。

宣誓石匾牌第三行恢复“大马政府保证”字样。