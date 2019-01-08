与银行客户群不同‧永联资源瞄准B40 M40 永联资源执行董事兼首席财务员张盛喜接受专访时表示，过去永联资源甚少与外界接触，即使有媒体或分析员要求与管理层会面，惟管理层只是想好好经营生意，都没有意愿与相关人士会面。

永联资源办事处

向来派息率高于50%，且净利有所成长的公司，都会备受市场喜爱，但2012年杪上市以来的永联资源（ELKDESA,5228,主板金融服务组），却因管理层甚为低调，以致无法吸引市场目光。

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永联资源执行董事兼首席财务员张盛喜接受专访时表示，过去永联资源甚少与外界接触，即使有媒体或分析员要求与管理层会面，惟管理层只是想好好经营生意，都没有意愿与相关人士会面。

“然而，董事部认为，不能老是拒人于千里之外，因此过去一年，开始举办分析员汇报会，增加曝光度，让市场更了解永联资源的业务。”

核心业务为二手车贷款

张盛喜表示，永联资源核心业务以二手车贷款为主，客户以最低40%家庭收入群（B40）及中等收入家庭（M40）为主。虽然贷款利息比一般银行高，但客户还贷率却相当高，呆账比一般银行低。

年报显示，永联资源2014至2018财政年的5年呆账从2.2%走低至1.1%，营业额从4839万1000令吉成长至1亿零412万7000令吉，净利从1640万令吉走高至2592万4000令吉。

营业额与净利复合成长率（CAGR）分别为21.12%及12.13%。

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张盛喜说，“平均来说，每1000名客户，发生呆账率的机会大概在5至10%。如果真的无法还款，我们才会采取行动，把贷款的汽车拖回。不过，多达50%客户仍会赎回汽车。”

张盛喜说，即使客户真的无法偿还贷款，那么至少还有抵押品，仍可以减低公司的损失。

有关挑选客户方面，张盛喜笑言，公司不会挑选第一流的客户，因为这类客户收入较高，有能力获得更低利率的借贷，无需向永联资源借贷，蓝领阶层才是公司锁定的客户群体。

“不过，我们也不是随便放贷，需确定贷款者有稳定工作，客户呈交3个月的证明文件，并透过信贷系统，如中央信贷情报资讯系统（CCRIS），确保没有不良评级，才释出贷款。当然，若被银行列入黑名单，这些群体亦是无法获得借贷。”

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永联利息偏高“还得起就借给你”

张盛喜也认为，银行对放贷审核日渐严格，这有利于永联资源车贷业务发展。

“即使是月薪2000令吉，仍可从永联资源获得车贷。虽然贷款者是需付出较高的利息，但贷款者仍有能力承担，因为比较基础低的关系。”

“以2万令吉为例，10%利率也只是还2000令吉利息。相较于一般金融机构，虽然利率只有6%，但5万令吉的车贷，贷款者就得缴付3000令吉利息。所以借贷额低，利息高，贷款者仍有能力还贷。”

永联资源主打小额贷款，贷款额度介于2万至3万5000令吉，利率高达10%，相比普通银行的利率为5至7%。

张盛喜也认为，与传统银行比较，前者主攻新车贷款，而永联资源主打二手汽车贷款，各自有市场，所面对的风险与偏好亦不同，因此无需担忧竞争。

“二手汽车对银行来说，风险较大，而新车贷款业务的数量庞大也足以让传统银行忙碌，因此无需涉足二手汽车贷款。”

永联资源家具

市占不到10% 将举债扩业务

截至2017财政年，永联资源负债比为0.13倍，张盛喜透露，公司将会向银行贷款，以扩大业务。

“金融机构负债比顶限为12倍，而同侪的负债比多半在5至6倍，因此，永联资源的举债空间甚大。”

永联资源车贷业务以巴生河流域为主，原因有二。

一、巴生河流域仍有庞大潜能。二、被抵押的汽车易于控制。

张盛喜说，据陆路交通局（JPJ）数据，车辆最多的地区为巴生河流域，多达500万辆汽车，而永联资源只有3万5000名车贷客户，市占率不足10%，说明巴生河流域市场仍有庞大的发展空间待开发。再者，将贷款业务拓展至外州，拖车的成本并不划算。

增加曝光吸引基金机构

张盛喜寄望5年内，可维持过去5年的成长走势，每年仍可保持15%成长。

永联资源2016至2018年的派息率介于68%至74%，比60%的股息政策高，周息率则介于5.4%至5.8%永联资源总股本为2亿9265万6304股，30大股东共持有69.96%股权，其中3名股东是马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）旗下的伊斯兰保险臂膀Etiqa基金所持有，Etiqa共持有永联资源2.44%。

基金机构对永联资源股权持有比例甚低，对此，张盛喜表示，未来将积极与分析员及基金机构会面，以让市场了解永联资源动向。

“了解永联资源的投资者，自然会长期持有。”

有信心应对风暴

张盛喜除了是永联资源的执行董事，同时也是主席张福财的儿子。张盛喜坦言，如果不是有接手家业的责任，按性格来看，应该会自行创业。但他有责任减轻父亲重担，所以决定回到家族企业工作。

2008年至今，张盛喜已经在永联资源服务了10个年头，这10年间，见证了永联资源成长，相信未来仍可维持成长走势。

过去20年，全球发生两次金融危机，分别为1997年的亚洲金融风暴，以及2008年次贷危机所引起的金融海啸。因此市场也普遍相信，在经济周期性发展下，每10年经济将出现一轮调整，这样的经济危机似乎变成了一个魔咒。

2018年轮到了十年周期，虽然没有掀起经济风暴，但市场不排除经济危机越迟爆发，破坏力可能越大。

张盛喜相信，公司曾经历过2008年的雷曼兄弟所引发的次贷风暴，仍能站稳市场，且过去多年来，准备充足，就呆账与贷款损失覆蓋率表现，不输金融机构，可应对市场变化。

2014至2018年，贷款损失覆蓋率则从206%增加至342%。

曾出席永联资源股东大会的分析员表示，就贷款损失覆蓋率的指标而言，永联资源可媲美大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）。

除了车贷以外，永联资源亦多元化业务，主打国内家具业务，以中等阶层为主。

张盛喜说，虽然近年来，产业领域低靡，不过，家具业务并不会拖累盈利表现，因该公司最主要的盈利仍是来自车贷。

“家具业务仅占业绩的2%而已。”

官网显示，家具业务税前盈利2015年为3万令吉，2018年税前盈利则为58万令吉。