女子躺诊所外照片流传．意外受伤讹传成刺伤 根据警方消息指出，22岁的马来女子昨午12时在苏丹苏莱曼路一栋组屋附近的轿车内等友人时，她拿起乘客座位一把菜刀，菜刀不知何故从她手中滑落，插进她的左大腿。

由于伤势严重，受伤女子被救护车送到医院接受治疗。（图：星洲日报）

（登嘉楼．瓜拉登嘉楼8日讯）女子持刀不小心插伤大腿，被友人送到诊所急救，却被谣传她被人刺伤。

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女子受伤躺在诊所外及满地是血的照片被人放上脸书流传，指她被人刺伤。

根据警方消息指出，22岁的马来女子昨午12时在苏丹苏莱曼路一栋组屋附近的轿车内等友人时，她拿起乘客座位一把菜刀，菜刀不知何故从她手中滑落，插进她的左大腿。

消息说，女子的男友人上车后，发现女子的大腿血流如注，马上驾车载她到督兰路一间诊所接受治疗。

“由于女子伤势严重，大腿大量出血，医生建议女子到苏丹诺查希拉医院接受治疗。”

消息指出，女子被救护车载到医院，大腿缝了2针后，已获准出院。

另一方面，瓜登警区代主任苏菲安苏莱曼警监证实接获这起案件的投报，并指这起案件没有刑事因素，纯属女子粗心大意导致受伤。