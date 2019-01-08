槟逾千餐厅不符禁烟令．7烟客接口头警告 槟州卫生事务委员会主席阿菲夫说，1月1日食肆全面禁烟令实施至今，槟卫生局执法员已造访州内1394间餐厅，发现有1181名业者不符合禁烟标准，包括仍允许食客抽烟、未贴禁烟告示或告示太小等，也有7名烟客被口头警告。

阿菲夫在槟榔路餐厅为业者张贴禁烟告示。（图：星洲日报）

（槟城7日讯）槟州卫生事务委员会主席阿菲夫说，1月1日食肆全面禁烟令实施至今，槟卫生局执法员已造访州内1394间餐厅，发现有1181名业者不符合禁烟标准，包括仍允许食客抽烟、未贴禁烟告示或告示太小等，也有7名烟客被口头警告。

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他今日带领官员及执法员巡视槟榔路的餐厅，并分派禁烟贴纸给业者们。

近半业者未贴禁烟广告

他在新闻发布会上说，他们造访的餐厅中，近半还未贴上禁烟告示，所以执法员会供应贴纸给业者们。

“由于目前仍是禁令缓冲期，我们不会对付业者或烟客，只会警告或提醒。”

他说，槟州无烟城（PENBAR）委员会去年共发出648张违例抽烟的罚单，当中310张发自东北县。

另外，也是公正党峇东埔区部署理主席的阿菲夫证实，该党州内所有区部已提呈州主席的推荐名单，惟，该党迄今仍未公布新州主席人选。

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该党槟州原任主席努鲁依沙在受委不到一日后，在去年12月17日宣布仅保留党籍和峇东埔国会议员职位，辞去党职及其他官职。

阿菲夫认为，该党领袖必须尽快宣布州主席新人选，因为槟州是关键州属，尤其在新的一年，急需管理州内各区部的事务，并在州政府施政方面依据政党立场表达看法。

他说，新州主席最大的挑战，就是要延续由前州主席拿督曼梳领导槟公正党在大选得到出战全胜的记录，而全马只有雪兰莪能与槟州媲美。

阿菲夫分派禁烟告示给餐厅业者。（图：星洲日报）