吃生鱼片截肢音频疯传．照片实为旧新闻照 这个最近开始在多个WhatsApp群组流传的1分钟21秒音频讯息，还附上一个男子四肢被截肢的照片。

网络流传最近有男子吃生鱼片后细菌感染截肢，其实是2015年8月一名新加坡男子在医院的旧新闻照，图中男子显然还是清醒的，和传闻中男子已经昏迷不醒完全不符。

（雪兰莪．八打灵再也8日讯）农历新年即将到来，社交媒体最近流传男子吃生鱼片发生细菌感染而截肢的音频讯息，呼吁民众尽量不要吃鱼生及捞生。

广告

这个最近开始在多个WhatsApp群组流传的1分钟21秒音频讯息，还附上一个男子四肢被截肢的照片。

本报记者查证，相关照片实际上是2015年8月一名新加坡男子吃生鱼片后因细菌感染截肢的旧新闻照，而照片的男子则是清醒的。

有关音频是一名使用中文的女子声音，声称来自澳洲电台，好姐妹的丈夫前天进了加护病房，情况是因为他被一种细菌感染，为了保他的命，必须把他的腿切掉。

吁新年别吃鱼生及捞生

她宣称男子是一名日本料理厨师，经常接触生鱼片。并说男子已经陷入昏迷。

她也提到，此事与新加坡曾发生的情况类似，即有人吃过生鱼片后发高烧、泻肚子及开始手脚发黑。

广告

最后，该女子也呼吁，注意新年不要吃鱼生及不要捞鱼生。

根据记者查询，最新一宗经过证实因吃生鱼片细菌感染而截肢的新闻是发生在去年7月，受害者是一名71岁的韩国男子。

两起案件感染细菌不同

根据报道，上述两起案件感染的细菌不同，其中2015年新加坡男子的案例是感染B型炼球菌，推断可能是因为厨师处理料理过程时没有妥善消毒或佩戴口罩，而造成食物感染。

广告

B型炼球菌是一种常见寄存在人类肠道、泌尿和生殖系统的细菌，约10至30%孕妇的阴道或直肠拭子样本中可找到此细菌。

至于去年的另一起韩国男子的案例则是因食用生鱼片而感染创伤弧菌（Vibrio Vulnificus，俗称海洋弧菌），这是一种栖息在海洋中的细菌，若伤口暴露在含有这种细菌的海水中，会使细菌在伤口上繁殖，进而可能导致溃烂及组织坏死。

根据医生提醒，感染创伤弧菌大部份是伤口暴露在含有该细菌的海水中，或是食用未煮熟的受污染海鲜，同时由于该名韩国患者原本也患有肝硬化、肝病、糖尿病及风湿性关节炎，也因此增加其感染风险。