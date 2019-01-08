雷电交加之后（CEO篇）‧瞬息万变‧CEO实力应变 2018年的营运环境里，CEO皆有“计划赶不上变化”之感慨，特别是5月份经历了一甲子首见的大马政权更迭，加上美中贸易战、升息冲击和马币走势，波动不定、晦暗不明营运环境形成很大挑战。

2018年的营运环境里，CEO皆有“计划赶不上变化”之感慨，特别是5月份经历了一甲子首见的大马政权更迭，加上美中贸易战、升息冲击和马币走势，波动不定、晦暗不明营运环境形成很大挑战。

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CEO如何在能力所及的范畴优化和加强实力，在瞬息万变中继续迈步前进……

马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融组）集团总裁兼首席执行员拿督阿都法立

马银行积极推进数码

尽管2018年对企业是挑战年，马银行在商业扩展和品牌认同仍取得佳绩。

马银行完成了新加坡社区金融服务（CFS），从新加坡马银行分行转移至马银行新加坡有限公司（MSL）程序。新加坡是马银行在地市场，转型至MSL是整体策略重要部份，可加速新加坡业务增长。

马银行资本管理集团（MAMG）完成两项收购，分别以1612万令吉和3488万令吉，向国民投资公司（PNB）全购Amanah信托和新加坡信托持股，以补助MAMG马新资产管理散户市场。

我们的愿景是成为区域受欢迎的数码银行，持续在数码空间起领导作用；最近推介的二维码无现金手机付款Maybank QRPay，在国内首创先河。

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过后，重新设计Maybank2u平台，进一步突显马银行全程投入支援国家无现金议程。同时在该平台推介财务规划，这项创举方便客户为特别储蓄和投资目标作更好规划。

世界品牌论坛连续5年举行，马银行成为唯一受认同的国内银行品牌；并在连续9年举行的2018年布特拉品牌奖中，在银行、投资与保险组合荣获金奖。

马银行连续4年保持国内最强劲银行品牌，在2018年全球首500银行品牌，是东盟首5家东盟银行品牌；品牌价值按年升24%至31.6亿美元（2017年25.4亿美元），AAA评级不变。

2018年大马人才机构主办的“一生奉献工作”奖中，马银行受认证为最佳国内机构；同时，亦是大学生最属意的雇主（2017年第三名），在银行业享领先地位。马银行在任仕达（Ranstad）银行与金融组最具吸引力雇主，意味马银行持续努力，营造职场为兼容合作的场域。

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“我们未来的挑战包括净赚益受压，货币与商品价格波动冲击营运国度与客户。除此，财报

与法规转变也影响资本、流动性与盈利管理，非金融机构加入战围，使已拥挤银行业益显严峻，另一挑战是银行业竞逐人才现象。

“我们在强化现有收入之余也将持续获取新营收来源；我们强化能力和提供最佳服务。同时有更纪律化的成本管理、改善生产力，确保银行具竞争力。各产品保持订价纪律，避免高成本资本，以支援贷款在胃纳范畴增长，并积极管理资产素质。”

全球经济步履蹒跚前进，各新兴亚洲经济之体数据显示这一趋势，马银行预期全球经济2018年走缓至3.8%，并在2019年进一步缓至3.6%，主要受升息和流动性紧缩拖累。

马银行认为大马2019年经济增长4.9%，预期2018年取得4.7%增长；政府几项转变牵引经济增长方向：

●2018年6月初至8月杪税务假期结束，大马消费增长将“正常化”。

●2019年次季起，将从全面津贴燃油，转为命中目标津贴的固打式津贴。

●新近公布奖掖以强化工业4.0，藉以提高生产力与减少对外劳依赖，因此预期私人投资增长。

●370亿令吉的消费税回退有望带来溢出效应，促成资本开销增长。

●紧随联邦政府合理化营运开销，并搁置、展延大型基建计划，公共开支料缩减。

2019年，马银行将优先广化与深化亚洲业务，专注于各区块、市场、客户群和资本。我们将试图撷取私人银行、资产管理、保险、基建融资和伊斯兰银行业务之增长潜能。

“客户消费行为转向数码，我们将建立数码优势，加强效率与生产力。紧随“网安”对银行服务形成威胁，我偿也将投资科技保障数据安全，抵销“网安”风险。”

皇帽酿酒厂（CARLSBG,2836,主板消费产品服务组）董事经理雷盟

皇帽创新产品拼销售

2018年对皇帽酿酒厂是可喜之一年，其中第三季在营业额和净利取得双位数增长，净利增22.5%至2亿零970万令吉，营收增11.1%至14亿6000万令吉。主要受大马高销售，并获得联号公司斯里兰卡狮啤高盈利贡献。

销售服务税2.0（SST2.0）上路，被视为大马业界2018财政年最大挑战，成本增加转嫁消费者；皇帽的成本增长，获强劲品牌表现所抵销，执法人员加紧打击私酒亦是一功。目前，违禁私酒仍占总销售的平均25%，东马则占逾80%。

这股动力预料将持续至2019年，印证雇员和伙伴的辛勤带来成果；将持续专注执行SAIL'22策略，确保强劲增长。

从新近财报显示，大马营运仍见强劲增长，新加坡迈向佳境；我们决定透过持续佳酿、品牌体验和更具吸引力的消费者体验，改善营收与净利。

皇帽赞扬政府，没有在2019年财政预算案调高国内税，大马和新加坡市场是继挪威之后，酒税最高的国度，亦是私酒猖獗之主因。打击私酒，从增加合法酒销售可增税收，亦是未来豁免增税强有力献议。

2018年，国人曾因饮用私酒和烈酒，导致死亡事件；彰显违禁酒生产素质不受管控，饮用违禁酒犹如拿自己性命进行豪赌。

加大力道执法是正确方向，皇帽认为，以合适价码增加皇帽品牌负担度减少私酒饮用。皇帽也携手大马啤酒商制造同业协会（CMBB），全力支持关税局和其他执法机构打击私酒。

在营运的大马，人们普遍反对饮用啤酒，我们希望政府对此采取中庸态度。皇帽将在营运的每个市场，促进负责任饮酒文化，绝不纵容不负责饮酒文化，这是全球永续愿景。

在2019年，消费者可预期更多产品创新，其中包含核心和优质品牌。若2019财政年在行政与法规未有任何转变，皇帽有信心在销量与盈利持续增长，这透过产品创新、强化消费者关系和促销达致。

核心与优质产品的销售计划排得满满，农历新年是传统销售高峰，为2019年开启亮丽前景！



马星集团（MAHSING,8583,主板产业组）集团董事经理丹斯里梁海金

马星藉新科技 圆购屋者美梦

2018年，在蕉赖M Vertica推展B楼盘，认购率达75%，冼都的M Centura首座大楼达80%，第二座大楼正开放销售中。近期也推展Southville镇第四阶段城镇的Sensory Residence，且持续在Southville的Cerrado A塔、B塔，古晋路LakevilleResidence最后一座高楼，双溪毛糯中环最后一楼盘，亦获不俗反应。

在柔佛，依斯干达区内的集团最大城镇计划Meridin East，其中Dandelion获82%认购率，Fern获90%认购率。

在槟城的M Vista可负担高楼住宅和可一览海景的Ferringhi Residence2度假公寓，获得良好反应。

2018年，和依斯干达教育城、荷兰海事科技机构展开策略合伙，在[email protected]提供学生宿舍；同时也和国库控股独资子公司i2M创投有限公司（i2M），为Medini依斯干达营运公司提供住宿。

马星集团也交出创新与高素质产品，在万挠的M Aruna城镇，首次在双层排屋的Aster计划采用工业建筑系统（IBS）组合砖，不仅减木材使用，同时节省建筑时间和减少浪费，工地更清洁、健康和更安全。

2008年，政府曾规定政府计划的IBS至少达70分，该双层排屋计划达85分。

我国69%人口40岁以下，就业情况良好，2018年第三季失业率仅3.4%，预期2019年经济增长4.9%。

2019年，预期政府的正面政策，可驱动产业动力和促进国家经济增长。预料受年轻化人口支撑，短至中期，人们对家居的基本需求，可促成需求健全增长。

中至长期前景持续强劲，不论是自住或投资，产业仍是最保险投资，是抵销通膨的良好护盘。

我们预期可负担房屋和地点优越住宅产业，需求将维持殷切。

集团可从2019年财政预算案受惠，包括首购族购50万令吉以下住宅产业，买卖合约和转名（MOT）皆豁免印花税。

购屋，是人们一生最重大投资，也是繁衍生息的安乐窝，因此须时时听取市场需求。

国家房屋政策正等候内阁批准，相信可负担房屋持有有需求，马星集团将可以很好调适新政策，继续在策略地点建可负担且有素质房屋。

2018年，马星集团也开创先河，在一些计划透过智能手机应用程式，乃至使用IBS科技强化建筑程序。集团也与大马Lazada合作以在平台列入产业计划，以让相关产业计划被发现。这也是马星集团与著名电商平台，在东南亚首开先河合作。

自2013年起，马星集团专注兴建可负担房屋，2019年此趋势持续。每年有12万3902新家庭成立，2012至2017年建8万8000间新屋。集团在巴生河流域的可负担房屋计划，皆获健全认购率。

目前也是增购地库良机，尤其是在2至3年之间。2017年在中区收购2地段、北马收购一地段。

为方便购屋者一圆拥屋美梦，总共19项已建竣或即将建竣住宅与商业计划，买家可即时迁进；同时也提供低首期付款灵活融资。马星集团亦成为首个豁免印花税之发展商，即11月15日起买家便可享豁免，并且扩展至非首购族。

马星集团（MAHSING,8583,主板产业组）集团董事经理丹斯里梁海金

顶级要打入全球500强

截至2018年8月31日止2018财政年，顶级手套创下数项新高

纪录：

●营业额破40亿至42亿1000万令吉，增长23.6%；税前盈利增37.3%至5亿2860万令吉；销量增26.0%至490亿个手套。

2019年财政年首季，营业额增长34.5%至12亿6000万令吉创新高，净利增5.5%至1亿1170万令吉，销售量按年增19%。

并购与联营

2018年4月完成收购Aspion有限公司，收购这间全球其中最大医疗手套生产商，是欲藉高素质和成本效益医疗手套扩大客户群。亦收购Duramedical有限公司，后者生产牙齿保健产品和运动弹力带产品，配合早前收购保险套业务，未来将全面涉橡胶相关产品制造。

为改善供应链协调性，对手套包装成本与素质管控，收购印刷、包装制造商东方印刷（Eastern Press）；其他收购包括与Fimatec联营并掌握多数股权，以生产用于制造手套的原料碳酸钙。

2018年殊荣

获The Edge 10亿令吉俱乐部奖，以表彰过去3年在医疗保健组连中三元，撷取最高股本回酬、最高盈利增长和最高股东回酬奖。在2018年大马小股东监督机构举办之东盟企业监管奖中，膺选

东盟50大上市公司奖。

顶级手套也是2018年亚洲最佳上班处，在化学与重工组合获选首100家大学生认为最好雇主之公司；同期也膺选大马友邦保险的健全工作地点。

从2018年12月24日起，顶级手套被纳入马交易所30只成份股中；自2001年上市，市值快速增长，股东回酬9311%。

挑战

●竞争加剧，外汇与原料波动打乱步伐。

●竞争与挑战难免，但集团认为只要勤奋+睿智+迅速，配合诚正透明，可望克服挑战和持续良好表现。

未来之路

●加强研发、自动化和工业4.0之尖端科技，力争上游和保持竞争力。

●持续强化产品素质、增强效益、节省和减少浪费。

预期2019年营运保持挑战和竞争，紧随1月实施最低薪金制，2019年成本预期提高，1月及7月天然气检讨时，亦可能受上述能源价亦调涨而成本腾涨。

外来因素毕竟不受控制，顶级手套专注“内部优化”，配合商业方向侧重改善营运，以高效低成本生产高素质手套，深信可克服障碍达致既定目标。

我们不断进取和扩展增长，每年计划增建两间厂房；在相关业务开放并购和联营契机，扩展计划胪列如下：扩大至全球195国，差不多渗透每个国家，预期每年以10%增长，将多元化至非医疗保健领域和发展中国家。其他橡胶相关产品的保险套、齿科障和运动弹力带等，更具销售契机。

手套业前景亮丽可期，是保健业必需品，需求重复而不昂贵，每年料可增长10%。

因此，计划从目前32厂房648生产线和606亿个手套产能，扩大至2020年的34厂房、796生产线和753亿个手套。

我们持续探讨并购、联营和多元化契机，以便可更有效率扩展。然而，最重要的是要能取得协同效应，与业务相关和即时积极贡献。

我们持续专注研发，目前研发中心有184名从事研发工作。麾下目前有300名研发人员，2019年计划倍增。同时也将推介创新产品组合，确保全球更具竞争力。

长期而言，力推胶手套市占从目前25%增至2020年的30%，崛起为全球最大丁腈手套厂商，2040年跃升全球500强公司。