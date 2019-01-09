普里查尔德：失职8个月·雅玛尼应辞国议员 （亚庇8日讯）尽管前沙巴首长丹斯里慕沙阿曼之子雅玛尼哈菲兹慕沙不久前宣誓成为实必丹区国会议员，但因消失近8个月，被认为失职，不该继续担任人民代议士。

（亚庇8日讯）尽管前沙巴首长丹斯里慕沙阿曼之子雅玛尼哈菲兹慕沙不久前宣誓成为实必丹区国会议员，但因消失近8个月，被认为失职，不该继续担任人民代议士。

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国际贸易及工业部政治秘书普里查尔德今日通过文告，指责雅玛尼没履行国会议员职责，应该引咎辞职。

普里查尔德说，雅玛尼在过去8个月消失得无影无踪，这不该是一名国会议员该有的行为。

“如此德行，显示了他（雅玛尼）是个极不负责任的人。我要提醒他照顾选区及选民是人民代议士的责任，不是将这份职责视为一场高尔夫球赛，全凭个人喜好做事，高兴就回来，不高兴就失踪。”

“8个月可以做的事情很多，比如兵南邦，可以进行的福利与慈善活动多不胜数！”

普里查尔德“希望”雅玛尼不要在宣誓后不久“又搞失踪”，若他再犯，就该辞职让路给重选，让选民选出真正做事的国会议员。

雅玛尼于509大选代表国阵出战实必丹国会选区，并以850张多数票击退民兴党候选人哈雅蒂。雅玛尼当选不久后，便和父亲慕沙阿曼一同失踪。据亲友透露，他们远赴英国。慕沙于9月回来沙巴，宣誓就任为双溪西埔架区州议员。