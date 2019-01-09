垃圾虫穿“猴衣”扫街惹议·沙菲益：不知情 （亚庇8日讯）仙本那县议会日前安排垃圾虫身穿背后印有“猴子”字眼的荧光外套，打扫街道的做法引起非议，有民众认为此举不妥。

尽管工作繁忙，沙菲益（前排右四）依然抽空前往九路，出席民统党的圣诞节门户开放活动，与基督教徒和其他宗教信仰民众同庆圣诞节。

（亚庇8日讯）仙本那县议会日前安排垃圾虫身穿背后印有“猴子”字眼的荧光外套，打扫街道的做法引起非议，有民众认为此举不妥。

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据了解，仙本那县议会在今年起严打垃圾虫，任何人被发现随地丢垃圾就依法惩罚，罚款最高500令吉，或选择清理仙本那镇，好让仙本那能摆脱沙巴最肮脏小镇的负面形象。

在上周与警方展开的联合执法行动中，逮捕9名垃圾虫，并安排他们身穿印有“猴子”字眼的外套，进行1小时的社区服务。

仙本那县官比雅努士柯东指出，县议会曾给予垃圾虫选择，但他们拒绝缴付500令吉罚款，所以全都选择扫街1小时。

不过县议会的这番做法却遭到民众非议，指此举形同羞辱民众，亦无法真正达到教育民众保持环境卫生和不乱丢垃圾的目的。

首长沙菲益阿达（右三）与民统党主席拿督斯里马迪乌斯登敖（左二）切圣诞蛋糕后，当场喂后者食用蛋糕，让现场民众和嘉宾大笑。

要求县会备更多垃圾桶

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首长拿督斯里沙菲益阿达今日在受询时对此事表示不知情，指他确实有下令要仙本那县议会确保仙本那市的清洁卫生，惟对县议会的做法不知情。

但他相信，县议会只是尽他们的责任，设法去教育当地的民众，确保仙本那市内的清洁。

“我们会探讨更好的方法让民众不会再乱丢垃圾，事实上他们也应该知道乱丢垃圾的也是他们自己，我会要县议会准备更多垃圾桶。”

沙菲益也是仙本那区国会议员，他今日在九路民众会堂出席民统党的圣诞节门户开放活动后，就仙本那县议会的做法置评时，向记者这么表示。

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他也提醒县议会，在安排民众进行社区服务扫除街道的垃圾时，应注意他们的卫生，确保他们有穿手套，以免接触到病菌而染病。

沙菲益受到民众的热烈欢迎。