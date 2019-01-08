驻马使馆：合作不附加政治条件．中不干涉各国内政 中国驻马来西亚大使馆发言人强调，中国政府在对外交往中始终坚持不干涉内政原则，中国​​对外合作不附加任何政治条件，中国倡导的“一带一路”秉持共商共建共享原则，旨在促进共同发展繁荣。

（吉隆坡8日讯）中国驻马来西亚大使馆发言人强调，中国政府在对外交往中始终坚持不干涉内政原则，中国​​对外合作不附加任何政治条件，中国倡导的“一带一路”秉持共商共建共享原则，旨在促进共同发展繁荣。

广告

“我们不接受对中国的无端指责。”

发言人表示，中马是亲密友好邻邦，互为重要合作伙伴。双方以相互尊重、平等互利为前提，积极共建“一带一路”，拓展各领域务实合作，为两国的经济发展做出诸多贡献，为两国人民创造了实实在在的福祉。

发言人说，今年是中马建交45周年，两国关系面临新的发展契机。中方愿同马方继续携手合作，共创两国关系美好未来。

中外交部：没听说过

在北京，针对《华尔街日报》关于中国曾提出帮助马来西亚的1MDB基金解困的相关报导，中国外交部发言人陆慷表示，确实没听到过。

不过，陆慷指出，中国与马来西亚双方有关合作开展项目保持密切沟通，良好合作。

广告

【相关新闻】华尔街日报再爆1MDB案内幕．“中提助还债换合约”