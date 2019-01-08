WSJ爆中涉1MDB内幕 纳吉全盘否认 前首相拿督斯里纳吉全盘否认《华尔街日报》再爆一马发展公司（1MDB）案内幕的报导，针对报导指中国官员献议到调查1MDB案的《华尔街日报》驻港记者住所和办公室安装窃听器，纳吉驳斥报导不实，此事从未发生。

（吉隆坡8日讯）前首相拿督斯里纳吉全盘否认《华尔街日报》再爆一马发展公司（1MDB）案内幕的报导，针对报导指中国官员献议到调查1MDB案的《华尔街日报》驻港记者住所和办公室安装窃听器，纳吉驳斥报导不实，此事从未发生。

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纳吉今晚在其脸书贴文，也否认中国曾献议解救1MDB，并指大马承诺与阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）签署和解协议，确保从1MDB中流失的所有款项会在2020年12月31日前尽数归还。

对于中国献议运用影响力，确保美国及其他国家放弃调查纳吉和亲信等涉嫌挪用1MDB公款案的指责，他指出，与指责相反，所有国家包括美国都不曾停止调查。

针对报导指大马通过秘密谈判，允许中国海军舰艇停靠在马来西亚2个港口，纳吉声明，大马是一个中立国家，来自任何国家的军舰有权和频繁停靠在我国港口。这项政策已实施数十年，其中美国和俄罗斯的战舰亦曾停靠在大马。

“例如，美国海军战舰于2017年8月停在沙巴实邦加，2004年蓝岭号指挥舰也曾在巴生港口靠岸。”

对于报导指大马以高于市场的价格把天然气输送管工程授予中国，纳吉指出，一直以来从未有人指控天然气输送管工程项目价格过高。

“2016年授予中国公司的泛沙天然气管（Trans Sabah Gas Pipeline）项目长达662公里，价值40亿6000万令吉。相比之下，2008年授予印度财团的沙砂天然气管项目长达500公里，价格却达46亿令吉。”

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针对颁发给中国负责的东海岸铁路计划（ECRL）成本550亿令吉属非寻常的高，纳吉说，东铁是由东海岸经济特区发展理事会（ECERDC）于2007年提出， 2012至2013年期间，本地媒体报导这项计划的成本预计介于500亿至700亿令吉之间。

他指出，希盟经常指控东铁的成本高于市价，有些甚至说这项计划的实际成本只需300亿令吉，但不曾给予任何证据支持这项指控。

“我曾多次向希盟提问，要求他们出示任何指东铁只需300亿令吉的报告，同时也出示这计划的可行性报告，证明这项计划将为国家带来利益，但他们从来没回答。”

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纳吉解释，其实300亿令吉的成本预算是2009年的研究结果，那时候只有545公里，之后延长至620公里；铁道也修改成更有效率，以避免征用太多人民的土地及房子，同时也需要在蒂蒂旺沙山脉建造一条50公里长的隧道。

他说，2016年项目的第一阶段已耗费460亿令吉，这也是马币疲弱及通膨的所造成的影响；如果这项目7年后才开始建造，届时会需要更高的费用，例如槟城交通大蓝图（PTMP）的费用从270亿涨至500亿令吉。

“作为比较，当希盟政府执意展开大型计划，如全长19.5公里的第一泛槟岛高速大道计划（PIL1）之前的成本预计75亿令吉（每公里3亿8500万令吉），而现在的成本据说已涨至90亿令吉（每公里4亿6100万令吉），虽然槟城的居民反对这项计划因为涉及太高的费用及没有必要。”

纳吉也举出本区域几项铁路计划的成本，来与东铁作比较。他指出，泰国在2018年批准兴建市区衔接素旺那普国际机场、廊曼机场及芭提雅乌塔堡机场的高铁，总长260公里的成本72亿美元（295亿令吉），相等于每公里1亿1300万令吉。

他说，2017年批准的曼谷衔接呵叻府的高铁计划全长250公里，成本55亿美元（226亿令吉），相等于每公里9020万令吉。

“2017年批准，从雅加达到万隆的高铁计划全长250公里，成本59亿美元（242亿令吉），相等于每公里9680万令吉。”

纳吉强调，生意是双向的，东铁及输送管计划在2016年杪颁给中国后，我国出口到中国的棕油及橡胶就大幅度上升。在2017年，中国成为我国第二大棕油进口国，2016年则排第四。

他说，在2017年，中国也成为我国橡胶的最大进口国，2016年同样只排第四。

他也认为大马必须谨慎，避免只凭媒体报导就卷入强国之间的地缘政治及轻易指责其他国家，否则将对我国不利。

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