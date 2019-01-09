沙菲益：相较邻国·物贸解禁更有利沙巴 （亚庇8日讯）沙巴首席部长拿督斯里沙菲益阿达相信，沙巴与邻国之间推行的物物贸易系统，将有助于推动沙巴州，尤其是山打根、斗湖和古达等东海岸县区的经济活动。



（亚庇8日讯）沙巴首席部长拿督斯里沙菲益阿达相信，沙巴与邻国之间推行的物物贸易系统，将有助于推动沙巴州，尤其是山打根、斗湖和古达等东海岸县区的经济活动。

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严密监督防走私

沙菲益指出，相较于对邻国的好处，物物贸易系统事实上对沙巴更为有利，毕竟邻国向沙巴购买沙巴的产品，远比沙巴向他们购买的产品来得多，这有利于推动沙巴的经济。

不过他强调，州政府会探讨落实的系统和监督方案，严密监督物物贸易活动，确保相关活动依法进行，而非鼓吹走私活动的发生，同时也不涉及统制品。

“我们不要让邻国民众从我国的统制品受惠，不然就变成‘津贴’外国人，白米、白糖和燃油等一概不能用作贸易。”

沙菲益也是仙本那区国会议员，他今日在九路民众会堂出席民统党的圣诞节门户开放活动后，在新闻发布会上向记者这么表示。

沙菲益也指州政府在去年已经就物物贸易的系统和架构进行详细讨论，确保这项系统能良好落实，进而为沙巴经济和沙巴民众带来益处。

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他也相信，若物物贸易能同样刺激邻国的经济，协助改善邻国民众的生活，相信沙东海域的越境犯罪活动，特别是绑架索取赎金罪案也能随之减少。

沙巴与邻国之间的物物贸易活动之前曾因边界安全问题被暂时搁置，不过新州政府在去年决定，在今年元旦起重启物物贸易活动。

设法助甘榜迪努沙村民

另一方面，针对山打根甘榜迪努沙被指遭人逼迁一事，沙菲益指相关案件之前已被带上法庭处理，而法庭也裁决要村民搬离，并非州政府要他们离开。

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“我们必须遵从法治，但我们也会设法协助村民……我之前也已表明，州官联企业应与民众合作解决他们的问题。”

他补充，他已要沙巴土地测量局总监了解此事，设法协助村民。

山打根甘榜迪努沙有2.07公顷的土地在2000年期间遭转让予他人，以致23户民众失去土地，因而要求沙巴首长加入，协助解决他们所面对的问题。

雅马尼宣誓“有点迟”

另外，针对实必丹区国会议员雅马尼哈菲兹昨日宣誓就职，正式出任国会议员，沙菲益指在大选赢得相关议席并宣誓就职是议员的责任，尽管雅马尼的宣誓“有点迟”。

但他指出，最重要的并非宣誓就职，而是确保相关国会议员能协助解决选区内选民所面对的问题，并捍卫他们的权益。

九路升副县 处理中

民统党今日在九路民众会堂举办的圣诞节门户开放活动，吸引逾3000人出席，各个族群和不同宗教信仰的民众纷纷出席，显示沙巴在此方面的独特之处。

沙菲益希望沙巴的这项独特风气能得以继续保持下去，好让沙巴各族和各个宗教之间能继续保持和谐共处。

民统党主席兼沙巴副首长拿督斯里马迪乌斯登敖也表示，各族民众前来出席圣诞节门户开放庆典，足以证明一些人对圣诞节开放活动的负面言论只是他们的看法，不代表所有人。

他也指州政府现已经处理九路陞格为副县的事宜，一旦成事，料将能进一步推动九路的发展。