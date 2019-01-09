SPM为主统考居次？·冯国超：羞辱独中 （山打根8日讯）山打根育源中学校长冯国超表示，有人曾对外发表有关独中生应以大马教育文凭考试为主，高初中统考是次要的言论，他为此感到遗憾，并认为有关言论不仅对独中造成打击，也是对独中的一种羞辱。



后排左五起为育源中学校长冯国超、名誉董事长刘恭豪、沙邦集团统考成绩优异奖励金众受惠学生及嘉宾合影。

（山打根8日讯）山打根育源中学校长冯国超表示，有人曾对外发表有关独中生应以大马教育文凭考试为主，高初中统考是次要的言论，他为此感到遗憾，并认为有关言论不仅对独中造成打击，也是对独中的一种羞辱。

广告

“独中统考经历44年，先贤不畏艰钜的精神，将统考文凭带到全世界各地，如今独中统考文凭已获全世界上千所大学承认，这并非单靠个人力量，而是靠全国独中生的优良表现，以及努力付出所得。”

冯国超今早在该校本年度开学礼暨颁发奖助学金仪式上，这么表示。

育源迎141新生

冯国超指出，该校今年迎来141名初中一新生、12名商业专科班新生及3名新任教师，如今该校总共968名，学生及74名教职员。

冯国超表示，该校自2017年开始策划，将科技教育作为办学方针之一，校方已于去年（2018年）在初一班级添设SWIPE精明无线互动式投影教学设备，已与来自台湾的中国科技大学签署策略合作协议，举办首届“科技与设计创意工作坊”，获该校惠赠5台3D打印机。

他披露，该校的初中一年级也设立每周2节的科技与设计创意课，简称科创课，主要教学内容包括电子、基本物理、程式编写，以培养学生的跨学科综合能力。

“本校网络将获全面提升，创立科创课室是校方今年主要投入的事项，希望获得董事、家长、热心人支持与资助。”

广告

冯国超表示，该校的一切发展都是为了学生，包括为帮助饱受学费困扰的学生家庭，该校每年都有提供助学金，而校方非常感激资助助学金的热心人、社团及公司。

112人获助学金

冯国超透露，今年有超过130人申请助学金，经第一梯次审核后，申请获批的学生多达112位，助学金总额高达18万令吉。

冯国超感谢该校名誉董事长兼砂邦集团董事主席拿督斯里刘恭豪于2013年成立高初中统考成绩优异奖励金，以鼓励学生完成高三学业，考取统考文凭，以及奖励学生在考试中的优异表现。

广告

今早颁发的奖助学金包括纪念黄仲敏先生助学金、K9高尔夫球慈善团体助学金、北区扶轮社助学金、中华商会助学金、丹斯里拿督刘彦修局绅助学金及沙邦集团统考成绩优异奖励金等。