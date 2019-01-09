能源委会：涉非法移民手续多·在沙偷电难控上庭 （山打根8日讯）大马能源委员会沙巴东海岸区域总监阿米尔费沙表示，遭大马能源委员会控上法庭的盗电者在西马占多数，州内则较少。

大马能源委员会官员向学生介绍配电盘。

（山打根8日讯）大马能源委员会沙巴东海岸区域总监阿米尔费沙表示，遭大马能源委员会控上法庭的盗电者在西马占多数，州内则较少。

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他补充，由于盗电者多数涉及非法移民，当局需要通过多个单位如移民局等才能对盗电者作出控诉，因此州内被大马能源委员会控上法庭的涉案者较少。

访宗教中心宣导用电

另一方面，大马能源委员会今早开始在双溪马尼拉一间宗教研究中心，向42名学生宣导正确用电法。

上述活动是配合大马能源委员会进行的“Touch Point”活动，对宗教中心的配电盘进行检查以及协助该单位更换该中心的电力系统及电线。

阿米尔费沙表示，上述活动是该会所进行的社会企业责任（CSR）的活动之一。当局已从2016年开始，陆续选出沙巴州东海岸的宗教研究中心以进行检查。

此外，山打根是继斗湖后，第2个推行上述活动的县市，之后他们亦将陆续进行检查。

