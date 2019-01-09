陈金鼎：政策朝令夕改·独中改革挑战严峻 （拿笃8日讯）拿笃中华商会理事长陈金鼎表示，华裔人口减少，加上国家教育政策朝令夕改，使华教倍感压力；独中必须未雨绸缪，进行改革，为未来的挑战作好准备。

拿笃中学开学典礼嘉宾合影。前排左三起为校长徐亚烈、拿笃中华商会理事长陈金鼎及董事长叶运华。

（拿笃8日讯）拿笃中华商会理事长陈金鼎表示，华裔人口减少，加上国家教育政策朝令夕改，使华教倍感压力；独中必须未雨绸缪，进行改革，为未来的挑战作好准备。

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陈金鼎表示，除了缺乏资金及华裔人口减少，国际学校和私立中学林立也对独中带来挑战，特别是对微型独中，也包括拿笃中学。

他是今日在笃中开学典礼上，这样表示。

革新课程加强外语学习

陈金鼎表示，时下学生家长对教育已有不同的看法，对学校课程、师资、学术培育等要求日益提高；因此，办学者须与时并进，学习创意、新颖的教学方式，提供更高素质及奏效的教学。

他建议笃中推动一些课程革新，包括进一步加强学生对外语的学习兴趣与掌握能力，鼓励学生在校园以国语和英语沟通，加强学生的三语优势。

“希望所有关心与爱护笃中者，了解现今国内外的教育发展趋势，一起引领笃中更上一层楼。”

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叶运华：笃中要再创佳绩

笃中董事长叶运华表示，新生的加入为笃中注入了新生命，也带来了朝气；他希望这些新生快速适应笃中的学习环境。

叶运华表示，去年，在全体师生齐心协力拼搏下，笃中在教学质量及成绩方面都取得佳绩。他希望师生今年再接再厉，为笃中再创佳绩。

另外，笃中监学许建良则勉励学生把握时间，积极索求知识以充实自己。

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徐亚烈：盛庆50周年

笃中校长徐亚烈表示，配合创校50周年庆典，该校今年将举行系列活动。

他表示，笃中生去年在各项公共考试及统考中考获出色的成绩，特别是在高初中统考，即使与州内几所大型学校的平均及格率比较，该校考生的表现也相当亮眼。

他表示，虽然笃中近年的学生递减，但是各单位不会因此而自怨自艾，反而会努力不懈，带领笃中走出低潮。

