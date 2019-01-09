贡献社会逾百年·庇中华获星洲教育奖 （亚庇8日讯）逾百年来贡献社会受到肯定，亚庇中华工商总会属下的亚庇中华小学荣获星洲日报及星洲网联合主办的“星洲教育奖”之“百年华校奖”。

亚庇中华工商总会会长雷远生（右四）颁发全小六评估考试全A奖励金予一名学生。左起为亚庇中华董事长周惠卿及亚庇商会署理会长郑成星。右起为亚庇中华校友会主席黄振强、家教协会主席罗炤龙及校长黄天良。

（亚庇8日讯）逾百年来贡献社会受到肯定，亚庇中华工商总会属下的亚庇中华小学荣获星洲日报及星洲网联合主办的“星洲教育奖”之“百年华校奖”。

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亚庇中华工商总会会长拿督雷远生今日在亚庇中华小学开学典礼上公布这项消息。他称，颁奖礼将于本月杪举行。

雷远生表示，上述奖项是表扬亚庇中华为我国教育领域做出的贡献，进而推动国家经济发展。对此，他表扬该校董事、校长、教师、学生及家长的付出与努力。

理念先进现代化小学

雷远生表示，亚庇中华底蕴深厚，虽历经百年，但薪火相承，不断发展壮大，已成为一所具有教学设施和先进办学理念的现代化小学，培养了很多优秀人才。

他希望各界继续秉承以“中华为荣”的精神，为传承中华文化、繁荣华教事业，为社会、社区及国家做出巨大贡献。

创立于1917年的亚庇中华小学，是沙巴唯一获得“百年华校奖”的学校。