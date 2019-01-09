雷远生吁各界停止争执·商讨低年级废考问题 亚庇中华工商总会会长拿督雷远生呼吁华教工作者停止在“低年级废考”问题起争执，反而应该坐下探讨，寻求不会对学生学习进度影响太大的替代方案。

去年度小六评估考试全A奖励金得主与嘉宾合影。

亚庇中华工商总会会长拿督雷远生呼吁华教工作者停止在“低年级废考”问题起争执，反而应该坐下探讨，寻求不会对学生学习进度影响太大的替代方案。

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雷远生说，我国的教育政策近年来出现种种不稳定现象，特别是在华小方面；教育部以不让师生感到压力为由，将废除小学一年级至三年级考试，改成校内评估。

“这政策是好是坏，对学生的学习进展是否有着深大影响，都是我们华文教育工作者应该深入探讨的。”

他称，亚庇商会赞成让相关华教团体，包括沙巴教总对上述问题进行探讨，并向政府提呈报告。

庇中华410新生 爆满

雷远生是在亚庇中华小学开学典礼上，这样表示。

他表示，亚庇中华今年新生共有410名，开设8班，每班平均51人，出现“爆满”现象。

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雷远生也透露，今日共有6名亚庇中华毕业生荣获亚庇商会颁发的去年度小六评估考试全A奖励金。他承诺亚庇商会将持续颁发奖励金给全A考生；就算人数增加到60人，亚庇商会也会颁发这项奖励

金，借此鼓励学生考取好成绩。

此外，他对校长拿督黄天良体恤家长的经济负担，允许学生在“黑鞋黑袜”措施过渡期内，穿白鞋或白袜上学的做法表示赞同。

UPSR最多学生获全A

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亚庇中华董事长拿督周惠卿透露，该校在去年度小六评估考试中，是全州最多学生获得全A的华小；他希望今年有更多学生获全A优异成绩。

他表示，亚庇中华作为亚庇商会属下的学校，该校董事会欢迎亚庇商会理监事提出建议，协助董事会把校务处理得更好。

出席者包括亚庇商会署理会长郑成星、亚庇中华家教协会主席拿督罗炤龙及校友会主席拿督黄振强等。