支持沙华堂新春嘉年华·中领馆赞助5万人民币 （亚庇8日讯）沙巴中华大会堂主办的年度新春嘉年华会再次获得中国驻亚庇总领事馆大力支持。

中国驻亚庇总领事梁才德（右七）接见沙巴中华大会堂总会长吴添泉（左七）及理事时合影。

（亚庇8日讯）沙巴中华大会堂主办的年度新春嘉年华会再次获得中国驻亚庇总领事馆大力支持。

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中国驻亚庇总领事梁才德表示，新春嘉年华会是华裔同胞庆祝农历新年最大的礼俗，也是传承中华民族文化不可缺少的最大庆典之一，作为海外华侨华人永远的娘家的中国领事馆，将义不容辞提供精神与经费的支持。

梁才德昨日接见沙华堂总会长丹斯里吴添泉率领的理事团时，当场宣布总领事馆赞助人民币5万元，作为活动经费。

吴添泉高度赞扬总领事馆的慷慨解囊，雪中送炭的大爱精神，这不但显示总领事馆对华人文化传承的重视，更充分表现出中国对海外华人的关心与关怀，在马来西亚尤其沙巴种族和谐的环境更是显得意义非凡，让友族同胞对中华民族传承中华文化深感敬佩。

沙巴中华大会堂己亥年新春嘉年华定于2月1日及2日，一连两天在加雅街袖珍公园举行，届时将由沙巴州首席部长拿督斯里沙菲益阿达主持开幕，副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝主持闭幕。

吴添泉：前市长干涉肇混乱

吴添泉表示，由于前任华裔市长干涉主办单位，令今年度新春嘉年华会出现混乱，所幸后来在刘静芝介入调解下，宣布继续由沙华堂主办，故此今年活动较往年延迟举行，但沙华堂全体同仁充满信心，能够一如往年般把节目做到最好。

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同时，联合筹委会主席甲必丹冯春发表示，新春嘉年华会备有精彩活动，包括文化舞蹈表演、歌唱比赛、舞林高手竞赛等，还有烟花爆竹表演。

他指出，亚庇区内的独中及华校均受邀参与演出，务必让市民及游客感受到农历新年的热闹气氛。

另一方面，亚庇中华工商总会会长拿督雷远生接见沙华堂理事时，也认为沙华堂是最适合主办年度新春嘉年华会的团体，如此一来所有社团包括乡联会、姓氏宗亲会、职业公会、庙宇、体育团体、青年体育团体及妇女乐龄组织等，都能够参与其中。

雷远生表示亚庇商会将全力支持此活动，而该会属下学校也将派遣学生参与演出。

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亚庇中华工商总会会长雷远生（左四）与吴添泉（右三）及新春嘉年华会筹委合影。