让学生专注7主科·建国调整高三课程 （亚庇8日讯）为了让高三学生更专心应付独中统考，建国中学全面调整高三课程结构，学生只需要专注7科的主要科目。

获得赞助人杜达伟慷慨领养的建国学生在开学典礼上领取赞助费后，与董事校友合影。

（亚庇8日讯）为了让高三学生更专心应付独中统考，建国中学全面调整高三课程结构，学生只需要专注7科的主要科目。

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校长邬恒亮指出，高三课程的英文课加入MUET课程（马来西亚大学英语测试），各科也增加节数，让学生更集中考取至少5科优等成绩，以便他们可以直接进入大学就读。

他今日在建国2019年度开学典礼上，这么表示。

他表示，董事部为了提升学校的行政效率，特别聘请资深教育工作者吴德成担任建国副校长，以便能够更全面提升校务及学术水平。

推动STEAM课程

邬恒亮称，今年学术课程方面，学校将继续全面推动STEAM教育课程，培养学生在创造、独立思考、分析、领导及各方面智慧型能力，以迎合未来世纪社会所需要的多方面综合智慧型人才。

除此之外，明年初一开始将采用英国剑桥英语课程，以提升英语水平；硬体设备方面，所有课室今年已安装投影机多媒体的设备，课室也有安置储物柜供学生使用。

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在副首长拿督刘静芝领养计划以及建国中学校友会学生领养计划下受惠的4名学生与董事及校友合影。

叶参：吴德成出任副校长

建国校务更上层楼

建国中学董事部在新学年聘请去年刚荣休的前任善导小学校长吴德成出任副校长，为学校捎来好消息。

董事长拿督叶参指出，吴德成上周一开学已走马上任，拥有37年教学经验的他曾担任善导小学校长长达21年，相信可以减轻建国现任校长的校务。

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叶参督促教师与吴德成配合，使该校的校务能够更上一层楼；他也希望教师与学生一起鞭策自己，重新投入新学年的工作与学习中。

他是在建国2019年度开学典礼上，这么表示。

同时，叶参表示有赖于校长和教师过去一年的辛勤和付出，无论学术或联课活动都取得良好成绩，这几年来学校也得到家长的信赖和社会各界的肯定及好评。

今年迎190新生

叶参说，虽然今年的学生稍微减少，主要原因是经济不稳定，家长担心无法承担独中较高的费用和种种因素，但该校今年仍迎来156名初一新生，共开设4班，加上30多名插班生，共收了约190名新生，足以证明社会各界及家长对建国的认可。

他鼓励学生要严守纪律、遵守校规，虚心向学，听从校长及教师的教导，当一个知书达理，努力上进的好学生；而教师要体现“乐教爱学”的精神，在新学年重新投入工作，为教育孩子无私付出。

建国学长团在董事长叶参（右）面对宣誓。



殷商杜达伟领养20学生

刘静芝也加入行列

同时，邬恒亮指出有赖于董事的关怀及资助，家长及社会各界的大力支持，让学生拥有舒适的环境，还有一组优秀且任劳任怨的师资，使到该校在各方面都有杰出表现，不但教师都达到关键绩效指标（KPI），学生在全州与全国的学术和课外活动都获得辉煌成绩。

他也趁机感谢热心机构和个人给予的各方面帮助，如赞助奖学金、建校基金与资助课外活动经费等，包括州政府及联邦政府、中国驻亚庇领事馆、神山基金局、ExcelRun、沙闽福联会、德教会紫瑞阁及及济和善社、亚庇普陀寺、亚庇慈济、李氏宗亲会、亚庇佛光山、黄安荣教育基金及郑玉闪教育基金等。

他说，尤其建国校友会的学生领养计划（今年进入第4年），殷商杜达伟慷慨领养学生今年增至20人，以及本州副首席部长拿督刘静芝今年也参与领养计划。

今天出席开学典礼的嘉宾计有董事长拿督叶参、副董事长拿督林雅敏、监学钱久思、董事廖志国、吴尉颐、李思谋、王莉娟、沈嘉祥、蔡宪福、校友会主席林天宾、副主席余汉祥与理事赖善兼等。