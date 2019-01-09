陈芳龙·首相交棒课题，别再吵了！ 希盟的组成，就如同当年的国阵，成员分子来自五湖四海，之所以凝聚在一起，就靠两个关键重点，一是“老马的登高一呼”；二是“打倒贪腐的前朝政府”。如今主要目标已经达成，接下来能否好好执政？就得看希盟的衮衮诸公能否不再各怀鬼胎了。

公正党署理主席阿兹敏前两天公开发声，强烈要求希盟领袖，不要再针对敦马哈迪及安华何时交棒的课题发表过多言论！

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他说：“人民已经厌烦了；各方应该更专注国家发展、让国内财政窘境复苏、减少人民的开销，让人民过上好日子！”

是的，敦马和安华的交棒课题，已经吵吵嚷嚷好多天了；一般小老百姓、新闻媒体和我们这些在报章上写评论专栏的人，也确实感到厌烦！“交棒课题”无风不起浪；新闻媒体不可能杜撰，有消息就必须报道，这是职责！专栏评论人看看有论述价值，也会跟上敲敲边鼓；结果，希盟执政努力的焦点被模糊了，反而让老百姓忧心忡忡，忧心“交棒”发生变数，引发政治风暴，后果不堪设想！

阿兹敏是该课题的关键人物，他自己早就应该出来辟谣了；其实这段日子，也没有几个公正党以外的希盟领袖在谈论交棒的事。这一下倒好，就几句话，让他成了希盟成员最关心民间疾苦、最关心国家发展的领袖；我仿佛看到范仲淹《岳阳楼记》中的：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的英明领袖横空出世，只是倒霉了其他希盟阁员，似乎成了昏庸、爱咬舌根的坏分子。真个是祸起萧墙！

希盟的组成，就如同当年的国阵，成员分子来自五湖四海，之所以凝聚在一起，就靠两个关键重点，一是“老马的登高一呼”；二是“打倒贪腐的前朝政府”。如今主要目标已经达成，接下来能否好好执政？就得看希盟的衮衮诸公能否不再各怀鬼胎了。

政治本来就是永恒利益的结合；170年前的英国首相帕麦斯顿（Palmerston）就把“政治”这码事做了清楚的交代：“政治没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益”（We ha ve noeternal allies,and we have no perpetualenemies,Our interests are eternal andperpetual）。几十年前的英国首相丘吉尔也说了同样的话：“Neitherfriend nor rivals are everlasting,butonly profits”。

这番话如果是“政治的真理”，那么希盟政治人物就勇于承认，彼此是在“永恒的利益”底下结合！但这个永恒的利益，是老百姓们的福祉，而不是自己的口袋荷包与至高无上的权力！

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星洲日报执行总编辑林瑞源评论说“先拼政治，经济就完蛋”！

是的，如果把政治摆中间，经济与民生放两旁，国家前途堪忧；这也就是为什么阿兹敏会说：“人民已经厌烦（政治）了，各方更应该专注国家发展与民生福祉”。

我们姑且引台湾的经验为例；蒋经国过世之后的近30年，政治成了台湾政客的角力场所，企业界与老百姓也被牵扯得跌跌撞撞向前行；在近年“九合一选举”合并之前，从总统、立法委员、国大代表、县市长、县市议员、乡长、村长到里长，什么都有得选，几乎年年选举。每次选举，“统独之争”、“族群省籍”、“二二八白色恐怖”、“亲中卖台”、“台湾独立”等议题总会让候选人拿出来炒作一番，每一次炒作，就撕裂族群（本省人、外省人）感情一次。

当国民党执政，民进党老担心两岸统一，担心宝岛台湾被国民党拿去卖了；所以有助于两岸经济发展的“双赢”谈判，总是事倍功半。当民进党执政了，就肯定把台独挂在嘴边，直接和中国卯上了，吃亏的当然是台湾的老百姓。这一回民进党为什么在“九合一大选”

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中惨败？因为经济没搞好、百姓收入没增加，老百姓对政治纷争厌烦了！

是的，当百姓对政治纷争、对族群议题感到厌烦时，就是另一次的改朝换代；所以，“首相交棒课题”别再闹了！