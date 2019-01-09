亚特兰大总裁：今年只应升息一次 政策立场偏鸽派的亚特兰大联准银总裁波斯提克下修升息展望，表示联储局今年只应升息一次，但维持逐步缩减资产负债表的计划。

（纽约8日讯）政策立场偏鸽派的亚特兰大联准银总裁波斯提克下修升息展望，表示联储局今年只应升息一次，但维持逐步缩减资产负债表的计划。

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波斯提克指出：“一年前，我认为今年应该升息两次，但现在我认为应升息一次；如果美国经济表现比预期好很多，就升息两次；如果经济表现很差，利率应该按兵不动。”

波斯提克今年在联邦公开市场委员会（FOMC）没有投票权，他去年底曾指出，联储局的升息进程应谨慎，以避免回酬率曲线反转。

联储局主席鲍威尔上周五发表鸽派谈话，他表示经济成长面临减缓风险，今年会以耐心和弹性来决定货币政策。此话暗示联储局可能在经济转弱时暂停升息脚步，纾解市场对联储局漠视成长减速迹象的顾虑。

联储局去共升息4次，12月19日的会议纪录显示决策官员预计2019年将再升息两次。

波斯提克表示，美国经济处于“相当不错”的状态，但未来表现难料。

他说：“如果与中国达成贸易协议，将消除很多不确定性，企业将能够踊跃投资，但我们可能面临硬脱欧的风险。”

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他还主张联储局应该坚持逐步缩减规模4.1兆美元资产负债表，因为中行曾承诺，在金融危机期间的资产购买只是暂时性措施。