汇丰：美利率料6月到顶‧明年下半年启动降息 汇丰银行表示，美国经济正处扩张周期末升段，虽仍维持成长，但利率可能在今年6月到顶。且随著税改效果减退，预测2020年美国经济成长率将降至1.8%，且可能在2020年下半年降息2次。

（伦敦8日讯）汇丰银行表示，美国经济正处扩张周期末升段，虽仍维持成长，但利率可能在今年6月到顶。且随著税改效果减退，预测2020年美国经济成长率将降至1.8%，且可能在2020年下半年降息2次。

广告

汇丰银行在台湾举办的2019年上半年投资展望，汇丰私人银行亚洲区首席市场策略师范卓云表示，美国上周公布非农就业人口数据，大幅优于预期，反映美国就业市场依旧维持相当强劲的表现，因此市场对美国经济成长大幅放缓的担忧“是过度了”。

范卓云说，随著美国经济来到扩张周期的末升段，预期美国联储局在今年3月、6月各将升息一次，利率将于6月“见顶”，而美国税改的效应也将在今年与明年陆续减退，导致美国经济成长率放缓。

根据汇丰银行预测，美国今年经济成长率为2.5%，明年将降至1.8%，因此联储局明年下半年可望启动降息，分别在9月、12月各降息一次。