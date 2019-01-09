全球10个最佳沿河县市·隆生命之河入榜 根据英国一家在线新闻网络（Independent）指出，虽然吉隆坡四周被豪华酒店包围，但靠近占美清真寺一带的历史古迹，成了非常吸引人的景点。

吉隆坡生命之河计划荣膺世界10个最佳的沿河县市之一。

（吉隆坡8日讯）吉隆坡生命之河计划荣膺世界10个最佳的沿河县市之一！

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根据英国一家在线新闻网络（Independent）指出，虽然吉隆坡四周被豪华酒店包围，但靠近占美清真寺一带的历史古迹，成了非常吸引人的景点。

“这座城市大部份地区都与巴生河毗邻，并且成了生命之河计划的焦点，而这也是有史以来最贵的一项净化河流的计划。”

根据《马新社》的报道，该新闻网指出，虽然这项计划非常昂贵，但一切都是值得的，如今河畔有咖啡厅、高科技的喷泉、脚车道及夜晚灯光秀。

生命之河计划主要目的是净化巴生河及鹅唛河，以促进河流两岸的经济和商业价值、美观及土地发展。

第一阶段的美化河流计划所涉及的地点包括独立广场、占美清真寺及中央艺术坊；上述地点为两条河流的交界处。

其他列入世界10大最佳沿河县市的城市包括日本东京的涩谷（Shibuya）、德国柏林的侯自市场（Holzmarkt）、澳洲柏斯的伊丽莎白码头（Elizabeth Quay）、香港的维多利亚码头（VictoriaDockside）等。