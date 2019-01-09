12月外储增110亿美元‧中国货币宽松有空间 中国2018年12月末外汇储备两连升，不过全年仍减少672亿美元。监管和分析人士指出，由于人民币兑美元当月升值超1%，估值和资产价格变化等因素为外储续升提供支持；随著中美谈判稳步推进，人民币贬值压力明显缓解，今年外储面临的减少压力并不大。

（中国‧上海8日讯）中国2018年12月末外汇储备两连升，不过全年仍减少672亿美元。监管和分析人士指出，由于人民币兑美元当月升值超1%，估值和资产价格变化等因素为外储续升提供支持；随著中美谈判稳步推进，人民币贬值压力明显缓解，今年外储面临的减少压力并不大。

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外管局公布中国12月外汇储备为3兆727亿1000万美元，预期3兆700亿美元，较前值3兆617亿美元月增110.15亿美元（约440亿令吉），升幅0.4%，为连续第二个月正成长。

2018年末中国外汇储备30727.12亿美元，相比2017年末减少672.37亿美元。

华泰证券宏观分析师李超指出，外汇储备连续两月回升，给人行货币政策边际宽松创造了操作空间。

人民币维稳

人行今年1月4日宣布决定下调金融机构存准率1%，其中，1月15日和1月25日将分别下调0.5%。李超认为，人行后续可能选择连续降准，预期今年还会有3次降准机会。此外，李超认为，短期内中国官方外汇储备走稳会部份对冲人行降准对人民币汇率的贬值影响，据此推估中长期人民币汇率将维持稳定。

人民币兑美元去年12月延续11月的升值势头，不过2018年全年累计下跌5.15%。

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华泰预计今年人民币兑美元汇率贬破7.0概率较小，全年中枢在6.80附近。

不过，大华银行认为，人行政策将更为宽松，加强人民币兑美元进一步走弱的预期，维持对美元/人民币汇价的预测，即今年首季及第二季分别6.95及7.00，第三及四季则为7.10。

中国国家外汇管理局新闻发言人，总经济师王春英表示，以2018年全年来看，外汇储备规模出现小幅波动，但整体保持稳定。在全球经济成长分歧、金融市场波动性明显加大之下，中国经济持续健康发展，人民币汇率及市场预期整体稳定，跨境资金流动和国际收支保持基本平衡，为外汇储备规模稳定提供了坚实基础。

展望2019年，王春英也指出，当前国际环境复杂严峻，全球经济形势和金融市场不确定性有所上升，但中国经济发展拥有足够韧性和巨大潜力，经济长期趋好的态势不会改变，有条件抵御外部冲击和市场波动，保持跨境资金流动整体平稳和外汇市场供需基本平衡。整体来看，在内外因素综合作用之下，中国外汇储备规模可望保持整体稳定分析人士并认为，联储局加息进入尾声，美元难以强势；而中国货币政策延续宽松基调，加上不断扩大对外金融开放力度，这些均会支持跨境资金流入中国金融市场，助力稳定外储规模。不过中美谈判仍存变数，市场预期仍不稳，存在个别月份较大规模波动的可能。

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中美两国在1月7日至8日在北京举行副部长级贸易谈判。虽然各方对中美贸易谈判能否达成协议仍存疑，不过3月之前，人民币和外储规模料大体无虞。

招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳认为，虽然最终的协议尚未敲定，但只要双方继续在目前的氛围下保持沟通，汇率就不容易掀起波澜。

中银国际金融研究所研究员王有鑫则预计，“2019年中国外储将基本稳定，在3兆美元上下波动，不同月份将有升有降。”

人行上半年不大可能减息

大华银行预期中国今年仍有空间再降准两次，但上半年中国人民银行都不大可能改变基准利率。

报告指，人行仍有进一步降准空间，因现时存款准备金率与2000年初时6%的低位仍有一段距离。该行预期人行于第二及第三季将再度降准。

此外，由于要保持人民币稳定及限制资本外流，在联储局暂停加息之前，人行都不大可能降低基准利率；但下半年则有可能减息，特别是当内地经济情况仍然受压。