德国11月工厂订单‧月减1%逊预期 德国11月工厂订单呈现下跌局面，无法延续过去3个月连续上扬升势，表现不如经济专家预期。

（德国‧柏林8日讯）德国11月工厂订单呈现下跌局面，无法延续过去3个月连续上扬升势，表现不如经济专家预期。

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德国经济部公布，2018年11月工厂订单月减1%，跌幅大于预期的0.4%。

10月份数据由初报的月增0.3%，修正成为月增0.2%。

受到中美贸易争端影响，11月工厂订单跌幅大于预期，令人更加确信德国经济正在放缓。

按年而言，经过工作天数调整后，11月份工厂订单则是下跌4.3%，跌幅较经济专家估计的2.7%来的严重；10月份数据由初报的年减2.7%，修正成为年减3.0%。

数据显示，11月份资本财订单较前上扬1.4%，消费财订单则是下滑3.2%，基本财订单下滑4.4%。

11月零售销售月增1.4%优预期

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外电报道指出，新出炉的数据显示，德国11月份零售销售上扬，延续前月上扬升势，表现优于经济专家预期。

德国主计部门公布的数据显示，经季节性因素调整后，德国11月份零售销售较前月上扬1.4%，表现优于经济专家预期。

此前17位经济专家的预估中值为上扬0.4%，预估值介于持平至上扬1.6%。10月份数据由初报的下跌0.3%，修正成为上扬0.1%。

若与2017年同期相较，11月份零售销售上扬1.1%，表现优于经济专家估计的年减0.4%。10月份的数据由初报的年增5.0%，修正成为年增5.2%。