专家唱旺金油铜 展望2019年商品市场，由于全球经济成长放缓，市场持续震荡，专家看好避险资产黄金的涨势可望扩大，原油与铜价也唱多，美中贸易战今年可能持续牵动黄豆走势，铁矿砂则面临下跌风险。

（台湾‧台北8日讯）展望2019年商品市场，由于全球经济成长放缓，市场持续震荡，专家看好避险资产黄金的涨势可望扩大，原油与铜价也唱多，美中贸易战今年可能持续牵动黄豆走势，铁矿砂则面临下跌风险。

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受到美中恢复贸易协商、及美国可望暂缓升息等利多激励，国际油价8日亚洲盘中走高，西德州中级原油2月期货涨0.12美元至每桶48.64美元，布兰特3月期货也涨0.13美元，报每桶57.46美元。

专家指出，今年油市须留意委内瑞拉出口进一步减少的可能性，且美国对伊朗石油的豁免是暂时的，非所有国家5月都能继续取得豁免，投资人也不要低估沙地阿拉伯减产的决心。

由于美国放慢升息步调、全球成长趋缓及投资人规避股市震荡风险，黄金可望获得支撑，近期支撑力道包括金价接近“黄金交叉”，50日均线将突破200日均线。分析师预估今年黄金上看每安士1,325美元，黄金期货7日报1282.47美元。

今年铜市投资人可能更重视产业数据，如伦敦金属交易所（LME）铜库存量处于十年低点。去年美中贸易战拖累铜价，若今年两国能解决部份问题，可望拉抬铜价。分析师预估今年铜价每公吨将高于6400美元，高盛的12个月目标价更冲上7000美元。

贸易战或牵动黄豆行情

美中贸易战今年可能持续牵动黄豆行情，美国农民希望美中两国能在90天停战期结束前达成协议，目前关键问题是北京是否同意调降美国农产品关税，中国是美国黄豆最大买家。

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今年铁矿砂价格面临下跌风险，遭遇中国经济扩张放缓逆风，钢铁产量最佳状况可能是停滞成长。北京如何决策仍是未知数，特别在贸易战情势下推出更多刺激措施，反空污措施也是观察重点。