昆虫零食贩卖机受欢迎 地球资源有限，昆虫被视作解决粮食危机的方法之一。日本熊本市去年11月推出声称是全球首台昆虫零食自动贩卖机，大受欢迎，首个月已售出50万日圆（约1.8万令吉）昆虫食品。

地球资源有限，昆虫被视作解决粮食危机的方法之一。日本熊本市去年11月推出声称是全球首台昆虫零食自动贩卖机，大受欢迎，首个月已售出50万日圆（约1.8万令吉）昆虫食品。

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34岁的友田敏之在其经营的气球店设置了昆虫贩卖机，机身装饰了瓢虫、蜜蜂和其他昆虫的图片，售卖10种昆虫零食，最便宜为售700日圆（约26.5令吉）的蟋蟀蛋白条，售1300日圆（约49令吉）的原只盐味蟋蟀则最受欢迎。一名43岁女子在该贩卖机买了沾了巧克力的蚱蜢来吃，她说：“这很松脆，令我惊讶的是味道很好。我正在吃它的翼和脚。”

批发昆虫零食的制造公司TAKEO称，民众对昆虫自动贩卖机感好奇，在最初的一个月已卖出500份、约50万日圆食品。友田敏之称，蟋蟀的味道跟虾相似，若与蛋黄酱和辣椒粉混在一起吃，非常美味。他希望在这饱足时代，提醒人们食物的重要性。