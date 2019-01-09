减肥晶片植体内减少进食 全球肥胖问题日益严重，有科学家发明一款“减肥晶片”，透过“微创手术”植入到人体内，把胃部蠕动产生的“电脉冲”（electricpulses）传送至迷走神经，让人产生出“已经吃饱”的错觉，从而来减少进食。

全球肥胖问题日益严重，有科学家发明一款“减肥晶片”，透过“微创手术”植入到人体内，把胃部蠕动产生的“电脉冲”（electricpulses）传送至迷走神经，让人产生出“已经吃饱”的错觉，从而来减少进食。

广告

“减肥晶片”体积细小，毋须电池驱动，并可以随时取出，有别于现时的胃绕道手术永久改变胃部容量。科学家在实验中把老鼠植入晶片，成功在100天内让它们体重减少38%，而取出晶片后，老鼠恢复当初食量，体重随之也反弹回来，证明晶片发明能有效控制体重控制。

“减肥晶片”由美国威斯康星大学材料工学教授王旭东（右）及其合作人员研发，他表示“电脉冲”与胃部活动有关联，可增强身体自然反应，控制食物的摄取量。王旭东表示，目前已经为这款设备申请专利，如果成功，他们希望可在人体进行试验。

