贝莱德调查‧全球投资者今年拟减持股票 贝莱德（Blackrock）的调查结果显示，全球投资者正在增加能抵御经济滑坡的投资组合，计划在2019年削减公开上市股票的投资比重，增持私募股权及房地产等资产。

（伦敦8日讯）贝莱德（Blackrock）的调查结果显示，全球投资者正在增加能抵御经济滑坡的投资组合，计划在2019年削减公开上市股票的投资比重，增持私募股权及房地产等资产。

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贝莱德调查的230家机构中，有超过一半计划在2019年削减公开上市股票的配比，该比例高于2018年的35%。

全球股市在2018年遭遇逾10年来的最糟糕表现，对经济放缓、贸易紧张局势和利率上升的担忧在去年下半年打击市场。各市场在2019年初也同样震荡。

股票在美加不受青睐

调查显示，股票在美国和加拿大尤其不受青睐，这两国有68%的投资者计划削减股票配比，而欧洲中国的投资者中只有27%计划削减股票配比。

有56%的客户表示，对经济周期正在反转的担忧正支撑这种重新调整配置。

虽然美国经济数据强劲，及联储局主席鲍威尔上周五发表鸽派言论，帮助缓解了部份担忧，但贝莱德称，美国和加拿大投资者最担心美国加息。

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调查中存有这种担忧的人数略过半数（52%）；同时地缘政治不稳定和贸易紧张也是欧洲和亚洲投资者的主要担忧问题。

贝莱德表示，私募资产和固定收益可能是2019年人气转变的主要受益者。

因此，这些调查中有54%打算增加对实体资产的曝险，47%计划提高私募股权的配置，以及有40%选择买进不动产。