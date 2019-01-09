利空扯后腿‧亚币涨势未确定 道明证券高级新兴市场策略师科德哈称：“如果联储局的确放慢加息步伐或暂停加息一段时间，这对新兴市场无疑是有利的，但是，12月的PMI数据显示新兴市场经济活动下降。此外，贸易紧张局势也仍然存在。”

（纽约8日讯）新兴亚洲货币在2019年开局强劲，但复苏还远不能确定。

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自今年初以来，当地货币受到了一系列积极消息提振：中美重启经贸磋商、中国祭出更多刺激措施、联储局暗示可能会停止加息。

但是，科技巨头三星令人失望的业绩和澳洲疲弱的贸易数据给前景蒙上了阴影。瑞银和花旗警告，贸易放缓以及股市波动加剧正在拖新兴市场的后腿。

道明证券高级新兴市场策略师科德哈称：“如果联储局的确放慢加息步伐或暂停加息一段时间，这对新兴市场无疑是有利的，但是，12月的PMI数据显示新兴市场经济活动下降。此外，贸易紧张局势也仍然存在。”

彭博摩根大通亚洲美元指数自2019年伊始以来一直保持稳定，印尼盾和泰铢领涨，几乎所有地区货币都走高。

中经济放缓成关键

在投资者判断市场下一步走势之时，中国经济成长的放缓程度将是决定前景的关键。

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新加坡大华银行的外汇策略师谢彼得说：“鉴于亚洲经济数据进一步放缓，我们仍然认为今年前两个季度美元兑亚洲货币将小幅走高，尤其是中国经济的进一步放缓可能会加剧人民币的疲软。”