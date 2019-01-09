自信完成两大KPI指标‧陈清和续任国足主帅 陈清和谈到了大马足球联赛。他说：“联赛各支队伍扮演着很重要的角色，他们需要为国足提供出色的球员，以便为国争光。”

陈清和（左一）续任大马国足主帅直至2020年12月31日，他获得大马足总秘书史迪沃（右一）的祝贺，左二和右二分别是两位大马足总署理会长拿督威拉尤索夫和拿督斯里苏巴汉。

（吉隆坡8日讯）获得续约的大马国足主帅陈清和，有信心完成大马足总所订下的两个主要KPI绩效指标，即闯进2020年铃木杯东南亚足球赛决赛和晋级2023年亚洲杯决赛圈。

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陈清和今日在国足管理委员会会议后受询时表示，大马国足要实现这两个目标，全队上下都需要很强的责任感。国足管理委员会会议由大马足总会长拿督哈米丁亲自主持。

盼年轻球员联赛获重用

询及对国足未来的期望时，陈清和谈到了大马足球联赛。他说：“联赛各支队伍扮演着很重要的角色，他们需要为国足提供出色的球员，以便为国争光。”

陈清和说：“有些年轻球员有机会在未来被国足征召，但是无论如何，这些年轻球员依然需要各队给予机会，期待所有各队都能够给予合作，以便共同为国足利益着想。”

他说，若是各支队伍都能够重用年轻球员，那么年轻球员就能不断提升水平和状态。

今年51岁的陈清和强调，他在未来依然会坚持自己过去一直采用的执教原则和方针，他希望未来受召进国足集训的球员，能够继续惯用自己的教练哲学。

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“而从我执教国足至今，我相当满意所有球员们的表现。不过，大家还是需要不断努力，让大马国足保持稳健的水平，以便提升至更高的水平。”

新合约至2020年杪

在这之前，大马足总署理会长拿督莫哈末尤索夫证实国足管理委员会一致同意让陈清和续约，后者的合约是在去年12月31日届满。

他说，大马足总希望陈清和能够带领大马国足迈向更高的水平。

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“陈清和已同意接受续约，直至2020年12月31日合约届满。希望随着这项委任，近期对陈清和的猜测能够告一段落。”

去年12月15日率领国足夺得铃木杯亚军之后，陈清和就拿了两个星期多的假期。而他在1月2日返国后，就马上会见大马足总领导层，商讨了他的合约事情。