中美贸易谈判进展非常顺利‧美国道指升256点 中美贸易谈判进展的乐观情绪推动美股上升，道指曾升最多333点或1.42%，美国总统特朗普于Twitter发文表示“与中国的谈判进展非常顺利”，美国商务部长罗斯亦指，“我们很有机会达成合理的解决方案”，谈判将于周三继续。另外，市场亦正关注特朗普的电视演讲会否启动全国紧急状态以筹集建墙资金。

（图：美联社）

（纽约9日讯）中美贸易谈判进展的乐观情绪推动美股上升，道指曾升最多333点或1.42%，美国总统特朗普于Twitter发文表示“与中国的谈判进展非常顺利”，美国商务部长罗斯亦指，“我们很有机会达成合理的解决方案”，谈判将于周三继续。另外，市场亦正关注特朗普的电视演讲会否启动全国紧急状态以筹集建墙资金。

广告

道琼斯工业平均指数收涨256点，升幅1.09%，报23787点。标普500指数收涨24点，升幅0.97%，报2574点。纳斯达克综合指数收涨73点，或1.08%，报6896点。

波音升3.79%，报340.53美元（下同），是贡献道指升幅最大的蓝筹，贡献84点，而高盛跌0.37%，报175.37元，拖低道指4点。

科技股方面，苹果收市报150.75元，升1.9%，谷歌母公司Alphabet收市报1085.37元，升0.87%，亚马逊收市报1656.58元，升1.66%，Facebook收市报142.53元，升3.24%。

欧洲STOXX600指数收涨0.87%，报345点。德国DAX指数收涨0.53%，报10803点；法国CAC40指数涨1.15%，报4773点；英国富时100指数收涨0.75%，报6861点。（香港明报）