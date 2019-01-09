徐晓芬．还有4个周末 “还有4个周末”。朋友在脸书提醒，农历新年到来前，还有4个周末可以为新年做准备。

“还有4个周末”。朋友在脸书提醒，农历新年到来前，还有4个周末可以为新年做准备。

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好吧！不同家庭背景、对新年有不同着重点的人，怎么看待这4个周末是相当有趣的。

有的人会忙着张罗、有的人最后一分钟抢年货、有些人没特别在意。

圣诞节一过，贺岁歌曲一如所料地这边咚咚锵，那里噼里啪啦，逐渐淹没商场和夜市。

倒数迎接己亥年不足一个月，市场还处于热身阶段，春节统制品的价格也还未出炉，为孩子开学才刚花了一笔钱的消费者暂时都按兵不动。

年关将至，在这个动不动就需要花钱的时代，普通受薪族无不寄望缩紧腰带之后会是一个大肥年。

有钱过年当然好，但不代表就可以放肆地大鱼大肉，失去节制。缺钱过年也并不代表无法感受佳节的热闹。职业不分贵贱，欢乐也从来没有阶级之分。

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新年可以不穿新衣，搭配一下旧衣当新衣。

新年送礼不一定讲求贵，再贵的礼也不及用心陪伴。

熟悉我的朋友都知道，我很喜欢过年。为什么喜欢？

喜欢它的可贵，可贵在于它的“稀少”。如果我可以活到70岁，我便活了255550天。但是我只有1050天（初一到十五）是在感受过年的气氛。

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更何况，这1050天里，可以和亲爱的家人团圆过年的日子更少。所以，为什么喜欢过年的理由不言而喻。

过年很难，是难在怎么“过”。可以铺张地过，可以低调简单地过。过了又是一关。

还有4个周末。对于过年，你会有什么计划？