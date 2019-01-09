世界银行下调全球经济增长预测 世界银行发表全球展望半年度报告，报告中指出全球经济面临的下行风险更严峻，包括市场无序波动和贸易争端升级的威胁。新兴市场和开发中国家的债务脆弱性已经上升，下调全球经济增长预测至2.9%。

（纽约9日讯）世界银行发表全球展望半年度报告，报告中指出全球经济面临的下行风险更严峻，包括市场无序波动和贸易争端升级的威胁。新兴市场和开发中国家的债务脆弱性已经上升，下调全球经济增长预测至2.9%。

广告

世银指，因为贸易和投资增速放缓，加上利率上升，抑制增长动能，特别是在新兴市场，将今年全球经济增长预测降至2.9%，低于2018年的3%，较6月份的预测下调0.1百分点。世银还下调新兴市场经济增长预测0.5个百分点至4.2%，并下调欧元区的增长预测，中国今年增长亦下调0.1百分点至6.2%。

世银又指，融资条件收紧，工业生产放缓，贸易紧张局势加剧，全球经济前景黯淡，一些大型新兴市场和发展中经济体承受巨大的金融市场压力，新兴市场和发展中经济体失去复苏动能。世界银行执行长Kristalina Georgieva更指，全球经济正面临更困难的时期，最近金融市场动荡传递了这一信号。（香港明报）