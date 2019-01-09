稻草人．隆机场年检 新加坡樟宜机场再次蝉联Skytrax2018全球最好机场。吉隆坡国际机场（KLIA）则排行第四十四，相较2017往下掉了10个排位。

新加坡樟宜机场再次蝉联Skytrax2018全球最好机场。吉隆坡国际机场（KLIA）则排行第四十四，相较2017往下掉了10个排位。排名虽然只是一个指标没有任何实质意义，但若我们稍微认真的看待这报告就能从里面检视自己的不足从而改善。

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2017年樟宜机场的乘客照访量为6200万，而吉隆坡国际机场（年报显示KLIA）乘客造访为5800万左右。假设K L I A就是全马所有机场里成绩最好的机场，拿造价将近40亿的KLIA2来比较，一进门能看见左右两边的电子机器让游客自行打印登记证等等的便利。但是在进入禁区后游客就能立刻理解这机场的排名果然是“实至名归”。

通过偌大的海关检查后，禁区里面的指示牌就只有标示着登机口的方向和一个让人不知所以的小符号，其余的地标如贵宾室等就只能随心往前走直到看见平面地图才能找出该店的所在地。某次在第一机场赶着找登机口竟然在中间那圆形的走道迷路，而头上挂着的指示牌不能明确指出登机口的位置才更让人心急紧张。

当询问柜台员工时，她所给予的营运时间尽然和官网所显示的不一样。这样的专业也真让人不敢恭维。

如果游客是半夜进入禁区等红眼班机，除非她很了解机场的平面图和所有商店的位置，不然她很有可能就要多次来回寻找想去的地方。夜里，这巨大的机场竟然将电子显示地图给关闭，而表示在大板上的平面图只告诉游客所在位置而已和几个用颜色区分的登机口，其余机场设施一概不着墨。同时这样的时间点，机场里面几个服务柜台并没有站岗职员，而在询问当值保安后，他给予的答案竟然也是错的。来回两次走过那很长的走廊都已经让人对这机场失望透了。

2017年，澳洲航空将飞往欧洲的中停站从迪拜搬回新加坡，澳航总裁表示这样的改变是为了要迎合增长中的亚洲市场。这样的新闻就看得出附近的区域机场已经开始为抢夺这份亚洲增长所带来的红利做准备工作以求最大得益。大马机场在国内没有竞争又保持不自我提升的心态故步自封，继续用着三流的心态管理一流的设施，那么在争夺亚洲航空枢纽站这方面肯定败退。这败去的不止是那号称是东南亚发展中国家的脸，还是政客日盼夜求的丰富机场税收。

区域里面几个廉价航空停靠机场的中心如台湾桃园第二航厦、曼谷廊曼国际机场等等在硬体设施和软体上都能成为我国的借镜。

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这时候赶紧直追至少我们还能在竞争激烈的航空业保有一席之地。

机场，是一个国家之门面，如果所展示的氛围和环境是如此低劣还真让人感觉笑话。这样不专业又不友善的机场凭什么继续征收高额的机场税？要知道KLIA2只是廉价航空的停靠点，不是廉价的服务和设施的提供方。