詹雪梅．住在森林里 可怕的是，在森林里住了一代又一代，却依然等不到一条路可以把森林和城区连接起来。

能住在森林里，天生天养是简单的幸福人生。往林里深处兜一圈，背上的篮子装满野菇、野果、蕨类，美味的午餐有了；往清澈的溪流、小河里抛下鱼篓，一顿鲜美的晚餐有了。在虫鸣鸟叫声中与世无争，在清新绿意中随着大自然的规律苏醒、沉睡，砂拉越原住民曾经一代又一代的在林中如此安份生活着。

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对他们而言，住在森林里不是件坏事，直到森林被破坏，河水被污染，丛林与河流不再能护养他们，才是件坏事。

渐渐地，随着发展、开发，这些林里的居民被迫离开山林，走入陌生的城市。在没有野生动物、野生蔬果的城市里，他们失去了生存的依据，苦力和劳力换来的微薄薪水，不足以让他们换来一处安身之地。彷徨无助的森林之子或露宿在街头、公园，或寄居在垃圾场周边，成为靠垃圾为生的拾荒者。这样的街友、流浪者、拾荒者在砂拉越中区越来越多，却一直未能获得妥当的安顿。或者更准确地说，他们似乎不能按照城市人所安排的种种，所认为可行的模式，融入现有的社会框架中。

所谓的现代文明，繁华城市没能给他们比在森林里更安定和平稳的生活，教育和现代文明生活技能仿佛都和他们有一段连接不上的距离。原本在大自然拥有的简朴心灵，被沉重的文明巨轮辗得支离破碎，面对着生活中本不该有的冲突，他们困惑、痛苦地在不知何谓生活的城市里生活着。他们，犀鸟乡的大族，有着怎样的感受？

住在森林里不可怕，也不可耻。只要树还在，河还清，森林仍是美好的世外桃源！可怕的是，在森林里住了一代又一代，却依然等不到一条路可以把森林和城区连接起来。好不容易有一了条路，方便了人的往来，却未必能加速水电供应建设；好不容易有了水电供应，方便日常生活，却是在标示森林和家园加速消亡。住在森林不可怕，也不悲哀，更可怕的是森林不再适合居住，更悲哀的是迁出森林以后无处可住。

砂拉越伊班族是砂最大民族，森林曾是他们的祖祖辈辈誓死一生守护的家，然而马来西亚成立迄今55年，在国阵政府执政，也在敦马的第一次任相期间，有多少人真正在意、顾及这为数最众者的感受？顾及某些人，某个人的感受，说穿了是很个人情感和情绪，没有公平可言。