【暖势力】好爸爸有救了．感动7好心人要捐肝 温情满人间，好爸爸要换肝保命，至少7名《联合晚报》读者要捐肝，善心人除了一对中年夫妻，也包括七旬小贩助手和曾中风的老汉。

林光明必须在月底前进行肝脏移植，否则可能难以活命。（图：星洲日报）

（新加坡8日讯）温情满人间，好爸爸要换肝保命，至少7名《联合晚报》读者要捐肝，善心人除了一对中年夫妻，也包括七旬小贩助手和曾中风的老汉。

广告

《联合晚报》周六报道，不烟不酒的48岁林光明，去年3月被诊断罹患肝癌，12月被告知病情恶化须进行肝脏移植。由于亲友都不适合捐肝，他的妻子心急如焚，若这个月底找不到适合的肝脏，丈夫可能难活命。

免女儿担心隐瞒病情

他们的7岁女儿至今对爸爸的病情毫不知情，好爸爸为了不让女儿担心，天天医院和住家两边跑。

报道出街后，获得民众响应，不少读者致电《联合晚报》询问，至少七人表示有意捐肝，包括一名中过风的老汉和中年夫妻等。

这对中年夫妻是陈俊文（40岁）和李添金（41岁），陈俊文受访时表示，他和妻子育有7岁孩子，因此特别能感同身受。

“他们的孩子和我们的一样大，特别不希望她失去爸爸。如果我或者妻子任何一个人符合条件，都愿意捐肝。”

广告

另一名好心的蔡先生（43岁，工厂职员）也表示，他动过大脑静脉手术，不过也曾捐过骨髓救过一名血癌少年，这次也希望能捐肝救林光明。

鱼丸贩助手：救人不分年龄阶层

鱼丸贩助手杨先生（73岁）也说，自己年纪虽然大，但是身体强健。

“救人不分年龄阶层，我不担心有后遗症，希望可以尽力帮助他们一家。”

广告

曾中风的周先生（69岁）也表示，希望尽自己的能力，帮助林光明家人渡过难关。

捐肝者须身体健壮，年龄在21岁至55岁之间、血型为O+、体重在70公斤以上。