泰国羽球超级300赛‧堂杰燕微报到次圈‧顺莹打响自由人首炮 顺莹组合将在次圈迎来泰国或俄罗斯组合，复赛可能碰上国羽第7种子陈堂杰与白燕微。

顺萤组合昨日在泰国羽球超级300赛首穿李宁的新战服，而场边教练竟然是双蔚组合。（照片来源：陈炳顺Instagram）

（泰国‧曼谷8日讯）里约奥运会亚军陈炳顺与吴柳莹今日在泰国羽球超级300赛混双首圈赛中以2局淘汰东道主组合廷尼与查西妮，转当自由人之后旗开得胜取得好开始。

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寻求蝉联冠军的陈炳顺与吴柳莹也是首号种子，两人联手以21比16、21比10拿下廷尼与查西妮。这是炳顺与柳莹离开国家队后的第一场正式比赛。

顺莹组合将在次圈迎来泰国或俄罗斯组合，复赛可能碰上国羽第7种子陈堂杰与白燕微。

今日上阵的其他大马组合方面，自由人阿里夫与印尼的鲁斯蒂娜搭档，结果以18比21、21比18、17比21不敌印尼的阿菲安与马希拉。

国羽的许邦荣与谢宜茜较后上场，激战3局65分钟后以20比22、21比16、13比21输给泰国6号种子尼比蓬与莎薇特丽。

林吟芳女单入选赛突围

大马7号种子陈堂杰与白燕微稍后上阵对台湾的林家佑与许雅晴，最终以3局16比21、21比12、21比13胜出，报到次圈对阿菲安与马希拉。

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早上率先展开各项入选赛，大马军团派出2女单出击，最终只有林吟芳成功突围，亮相正赛。

林吟芳是在与美国选手迪莎．古普塔的对决中，以21比13、21比12获胜，晋级首圈，接下来挑战泰国6号种子蓬帕薇。

然而，去年大马羽球国际系列赛冠军、大马选手蒂娜却在碰上中国小将吉淑婷时力拼3局后，以16比21、21比17、11比21落败。

另一大马男单自由人杨升宙技不如人，以11比21、13比21败给泰国17岁小将昆拉武，结束征途。

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在男双入选赛，大马与印度的跨国组合林钦华与塔伦以21比18、21比15横扫印度组合瓦桑塔与阿斯特，挺进正赛。