林方彪．提升国人保育观念 尽管发生的时间、地点不明，但，这个警讯提醒大家，部份大马人看待野生动物仍相当野蛮，未将野生动物视为大自然的一部份，只想取乐或食用。

社交媒体出现儿童骑海龟的照片，群情哗然。照片拍到不少人，看来无人制止这不当的行为，让人遗憾。再说，可能很多类似的场面，并未拍下照片，众人嬉闹一阵就结束。行为不当的旅客恐怕不少，他们并非唯一。尽管发生的时间、地点不明，但，这个警讯提醒大家，部份大马人看待野生动物仍相当野蛮，未将野生动物视为大自然的一部份，只想取乐或食用。提升国人保育观念刻不容缓，官方、民间仍须继续努力。

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众所周知，尽管违法，但部份州属贩卖海龟蛋并不罕见，我们应要求州政府、地方政府强力执法，杜绝贩售海龟蛋。海龟是濒临绝种的海洋生物，许多国家出钱出力研究、救援受伤海龟，办理净滩净海，禁用吸管、防晒油等等，期待保持洁净的海洋环境，让海龟等海洋生物顺利繁衍生息。大马在这方面应追随先进国脚步，爱护各州属宝贵的海洋环境。至少先从不卖、不吃海龟蛋做起。当然，革除恶俗并不容易，惟说到底，大马人不卖、不吃海龟蛋，不至于营养不良或饿死。商家的反弹，纯属贪婪。除了官方严厉执法，亦须民间配合，比如旅客不吃海龟蛋，甚或抵制贩售海龟蛋的商家等等。保育野生动物，其实人人都能贡献一份心力。

有些人可能认为，经济发展比生态保育更重要，开垦原始林，种植榴梿、油棕，赚到钱才要紧，谁管马来虎会不会失去家园。不过，大家逐渐了解，过度开垦山林，虽让少数人赚到钱，但破坏环境的苦果，比如水灾、山崩，往往是不相干的居民承担，这样公平吗？

凌虐野生动物取乐，非常不可取。对野生动物残忍，倘若习以为常，也会对其他人残忍。欧美一些研究报告指出，家暴、杀人等暴力相关犯罪，部份犯人幼时已有欺凌猫狗的纪录。欺凌动物并非小事，而是滥用暴力的指标之一。保持仁慈不容易，但远离暴力，不欺凌弱者、野生动物等等，并不困难，别让自己和周遭人们习惯使用暴力。

生态保育其实也影响了大马的经济。欧盟抵制棕油，原因是许多国际环保团体揭发，印尼、大马为了种植油棕，大举开发森林，破坏红毛猩猩等野生动物的栖地，欧洲国家不愿当帮凶，因而抵制棕油。不可否认，为了种植油棕、榴梿，大马确实开垦不少山林，欧盟并非无的放矢。如今，官方只好拜托中国、中东等不重视生态保育的国家购买油棕。但说到底，大马该好好讨论油棕如何与环境永续并存，否则，无法解除欧盟的油棕禁令。

我们不需时时刻刻爱护野生动物。不购买、不食用野生动物，假使遇到有人违反相关规定，仗义执言或通报官方，就算尽力了。