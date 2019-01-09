世上海拔最高音乐会·复健钢琴家为慈善登山 住在英国伦敦的乌克兰女钢琴家，曾因伤而一度无法演奏。她在复健后为了纪念亡母，登上印度5000公尺海拔的喜马拉雅山，举行了世上最高的古典音乐会；更以此筹得7500镑（约3.9万令吉）善款。

（图：网络照）

住在英国伦敦的乌克兰女钢琴家，曾因伤而一度无法演奏。她在复健后为了纪念亡母，登上印度5000公尺海拔的喜马拉雅山，举行了世上最高的古典音乐会；更以此筹得7500镑（约3.9万令吉）善款。她周一公开了创举的完整片段，正申请录入健力士世界纪录大全。

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钢琴家德兰集合团队之力，在去年末将一部英国名琴查伦运上SingelaPass，并在强风低温下举行其1.5小时的“云中音乐会”，作为对亡母的纪念。演唱会曲目包括数首萧邦钢琴曲及其个人专辑《灵魂旅程》收录的歌曲。

德兰表示，在高处演奏最困难的不是寒冷，而是穿透骨髓的强风。

今次演唱会筹得的款项将全数捐给囊肿性纤维化信托基金，而该部钢琴则捐赠予当地学校。德兰14年前曾因重复性劳损而失去双手的活动能力，经过密集的复康治疗才重新掌控双手。2年前，启发她学习音乐的母亲在其70大寿前心脏病发逝世，她为了摆脱悲伤、重新振作，遂接受今次的挑战。

