星观点．恶法去留须听民意 政府在做出任何决定前，是完全保留或者废除法令还是做出必要的修改，必须听取各方意见，不能仓促定案，否则就是违背民意。

内政部长慕尤丁最近表示，2012年国家安全罪行（特别措施）法令（SOSMA）及2014年防范罪案法令（POCA）将被保留，引起非政府组织包括律师公会的非议，他们认为保留这两项恶法，违反希盟的承诺。

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慕尤丁指出，作为防范及控制恐怖分子和罪犯，Sosma有其用处，他并称Poca的使用仍在控制之中。这番言论并不能被非政府组织所接受。他们认为这两项法律过去曾被滥用，若被保留就有可能被继续滥用。

无论如何，慕尤丁表示政府会对法令进行修改。

然而，人权分子及非政府组织的意见有分歧，有者认为法令必须完全废止，有者认为只需修改法令内属于恶法的部份。律师公会认为我国的其他法令足以应付恐怖分子及罪犯。

SOSMA允许警方预防性扣留嫌犯28天，尽管其他法令也有类似条文，但是不同的是SOSMA是属于警方权限而非法庭。预防性扣留必须受到法庭的监视，以避免被滥用。在SOSMA下，嫌犯被暴露在无法享有公平的审讯的危险中。这是其中的例子，说明为何人权分子及组织认为法令必须被废除。

政府必须在打击恐怖分子和罪犯与维护法治之间作出平衡。政府不能只是保证不重新实施内安法令，也得同时做到废除其他与内安法令有着类似未经审讯扣留条文的法令。非政府组织及人权分子提醒希盟，他们之前承诺废除一切压迫性的严刑峻法。

不过，警方及退伍警察协会的看法是支持保留两项法令，他们认为如果没有相关的适当法令，警方就无法完好地维持治安。警方有足够的专业能力妥当地应用法令。此外，他们也认为任何的法令修改都不能仓促进行，政府必须深入探讨法令对于维护国家安全的重要性，任何修改可能导致的后果，是否具备长期的应对方案。

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根据警方的资料，我国仍受到恐怖主义的威胁，警方政治部反恐组11月19日至28日就在吉打、吉兰丹、雪兰莪、沙巴和吉打逮捕了多名本地及国外恐怖份子。警方认为必须严加打击，非政府组织尽管认同需要防范，但是在执法的同时必须确保所有人的人权受到保障，以彰显我国的民主法治精神。

有鉴于此，政府在做出任何决定前，是完全保留或者废除法令还是做出必要的修改，必须听取各方意见。政府可以通过内政部召集各利益相关方磋商，再作出定夺，不能仓促定案，否则就是违背民意。