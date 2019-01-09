李昱龙．两个Logo引发的创意疑问 中一的电子课本已经可以免费下载了，为什么禁烟告示牌就不能公开免费下载？

前瞻性的文章写多了，大部份读者还无法领受其中的重大意义。今期就来个比较贴近生活的马后炮（至今为止，还未见到有类似的文章，但为了面面俱圆只好先自称为马后炮。免得躺着也中马后炮），说说两个Logo引发的创意疑问。

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大家也许还记得前朝政府推介的“2020大马旅游年”标志，结果引来网民的恶评如潮，还有不少具艺术才华的网民免费设计了很多标志让国人比较和选择。这个课题的核心关键就是创意绝对不是人人与生俱来的（可以通过学习及训练而得），而美感、审美观、审美意识虽然也是相当主观的体验，却还有一定程度上的共同标准或称黄金法则。另一个就是今年开始实行的餐厅“禁烟”告示牌，起初也引起了少许的混乱，甚至连告示牌里的烟头和斜线是向左向右向下向上或黑或红这种芝麻绿豆小事都有不少的争议，其后还传出了大马独有的市场上短暂缺货“吊高来卖”现象。

也许不少的精明读者，都像我一样感到不可思议，为什么人才济济的政府部门，没想过要善用新科技和创意？该部门可制作数款包含我国各大语文的禁烟告示牌，并标示为CC0公共领域版权，开放及公开使用，包括商业用途，然后放上该部门的网站，让公众免费下载，列印出来张贴在餐厅内，没有列印机的，就去买。印刷商也可以下载并印制好告示牌，公开发售。

这样简单的全赢法，不就解决了大家的问题吗？中一的电子课本已经可以免费下载了，为什么禁烟告示牌就不能公开免费下载？

改朝换代了这么多个月以来，各大部门的领导者也许换了人，但是，下面的执行者似乎还是故步自封，就只会像机器人一样按照SOP完成任务而不思进取。现在连机器人都有了机器学习和人工智能，人类还能不学习改进吗？近来，有关当局频频U转V转，也许大家没有学习到资讯工艺领域广受欢迎的一站式或一条龙服务。

这种从你在互联网搜寻栏输入关键字一刻开始到货物到府了还会每年生日都寄来贺卡随便赠送折扣礼券的一条龙服务，也许正是各大政府机构应该仿效的“为民服务”最佳解决方案。

近年来爆红的大数据分析和客户关系管理，是十多二十年前的Customer relationship management（CRM）进化版。这种你消费过一次，就能提供比你伴侣还要了解你的贴心服务，不仅仅是各大IT企业竞相采用及运用的成功之道，也是各大组织、机构包括政府机构，应该积极学习的必备技能。以后，国人也许担心的是，一个比你母亲还要了解你、关心你及把你照顾得无微不至的政府吧？