郭健平．偏见无法改善种族问题 多元文化是我们的特色，这是我们的优点，没有需要刻意强调，但也不应恶意剿灭。

小时候，我是指我的小时候，因为现在的小孩若要用这一招，已经行不通。

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如在一个场合，“非得要即时”的说别人的坏话，可以搏一搏，用方言来对话，我们说福建话，可能对方听不懂，所以就可以混过去。

如果同样的场合，遇到的是异族同胞，随随便便混过去的几率会更高。当然，这里不是要教你说人坏话，但这就是大马多元文化之下衍生出的特色之一。

我会说这一招现在不太行得通，是因为接受华文教育的友族同胞越来越多。如果身为华人的我们在友族同胞面前用华语或方言说人坏话，对方以华语接话，这就尴尬了。

多元文化是我们的特色，这是我们的优点，没有需要刻意强调，但也不应恶意剿灭。在这个年代，多元文化更能把大马的优势发挥得淋漓尽致。外国游客喜欢来这里，因为不用担心语言不通。相同的，如果接受华小教育的友族同胞成人后，进入职场时，也会因为自身的优势更加容易往上爬。

友族同胞就读华小的人数，逐年上升。虽然在友族的总人口比例占据不大，但逐年增多是不争的事实。这不代表华小一定比其他源流的小学来得好，但是友族家长认同华小的价值观，也是很重要的原因之一。

在希盟执政联邦后，承认统考从“不久将来”变成遥遥无期，最大的关键，还是因为国内政治逃不出种族框框。希盟是执政联盟，不是单一的执政党。选前为了要执政中央，成员党A说“胜选了马上承认统考”，成员党B就算不认同，也选择言辞闪烁，不支持不反对，等胜选后再算。结果胜选后，很多东西就算不到。因为如果承认这个，就会拆另外一个成员党的台，结果所有课题就让它吵吵闹闹一番后，让课题自行降温，然后“保佑”

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它不了了之，这和国阵的旧文化，何其似曾相识。

其实，就读华小和独中的友族同胞，这么多年下来，人数确实不少，但是当承认统考问题闹得沸沸扬扬时，站出来挺独中的人并不多，或甚少听见，因为他们还是占友族人口里的少数。如果敢敢在大众场合网络平台为承认统考发声，最后可能引来不必要的骂名甚至人肉搜索，不只日常生活受到影响，可能连带家人也受到连累。

我们的社会缺乏辨别“灰色地带”的能力，一切喜欢以简单的“黑”和“白”来分辨是非对错，不是黑就是白，所以当公正党的拉菲兹及努鲁依莎和巫统的凯里会面时，除了普遍的说他们可能组成新党之外，更难听的就是如“公正党失意人在找新合作”，“凯里也要换码头”了等等。就是因为这些种种的偏见，导致在马来西亚，跨党、跨族群、跨文化等对话不是很平常的事。通常这些对话，非但无法引起群众的兴趣，反而衍生出更多无谓的是非谣言，让大马人这么多年来，还是表面族群和谐，实则内伤累累。

大马人经过去年的变天，激情消退后，其实还是被种族政治牵着走。身为政府的希盟，如果在未来2年内无法突破这种框框，在2021年年中开始又为下一届大选准备而不敢得罪人时，最后种族政治只会变得没完没了，无论谁当政府，结局还是一样。

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在我国的多元社会里，人民无法欣赏彼此差异，及努力去了解其他族群文化的美，导致政客容易见缝插针，最后芝麻绿豆小事就变得没完没了。

政府应积极消除人民的偏见，促进更多实质的族群交流，才能把逐渐偏离的族群关系拉回来。