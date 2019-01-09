郑丁贤．苏丹莫哈末五世退位 苏丹莫哈末五世虽然元首任期史上最短，不过，却让国人留下深刻的印象。

苏丹莫哈末五世虽然元首任期史上最短，不过，却让国人留下深刻的印象。

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他任内最重大的事，自然是接受马哈迪宣誓就任第7任首相。5月10日当天，人们的眼睛都集中在国家皇宫，等待历史性的一刻。

全国人民都很着急，已经身在皇宫的马哈迪和希盟巨头们，相信比人民更急；只有元首还未到，宣誓无法进行。

当时的情况，如果马哈迪未能宣誓，恐怕会引发一次政治危机，国家陷入无政府状态，而也会导致一场宪政危机，发生王权和民权的对峙。

直到接近晚上10时，元首才出现，宣誓仪式得以进行。然而，不知马哈迪是否身体太累，还是情绪激动，念誓词时声音颤抖，签署委任状时，手在哆嗦。

而两人的肢体语言，更令人们作出诸多猜测。

苏丹莫哈末五世和马哈迪之间的龃龉，不是秘密。大选之前，吉兰丹王室还撤回马哈迪的封衔。

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不管怎样，苏丹莫哈末五世让马哈迪宣誓，跨过政权轮替的最后一个关口，也完成宪政民主的过程，值得肯定。

如果以为苏丹莫哈末五世对希盟不甚友善，也未必如此。他在最短时间内宽赦安华，近乎没有条件和保留，让安华摆脱法律的束缚，也让安华之后在许多演说场合引述，从而取回道德的正当性。

苏丹莫哈末五世退位，安华和旺姐发表声明感谢再感谢，也是由衷。

莫哈末五世的丰富色彩，不只在出任元首之后，而是更早在出任吉兰丹苏丹之时。

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殿下和父亲，母亲，以及弟弟，以及王室成员，针对继承苏丹王位的资格，历经一次让人触目的风波。

无疑的，殿下个性异常鲜明，行事作风有个人独特的色彩。

去年年底，殿下告假两个月，以进行治疗。然而，似乎没有人知道殿下患病。告假期间，由副元首霹雳苏丹代位。

而在11月底，网上和社交媒体就流传苏丹的讯息。之后，前副首相嘉化峇峇儿子淡宁加化，在网上发表两篇文章《带着爱从俄罗斯而来》和《爱德华八世与莫哈末五世》。淡宁日前已被警方传召问话。

在马来保守社会，已经引起侧目，引起高度争议。国家元首，在宪法上是马来人的保护者，也是伊斯兰的最高领袖。

后来就传出马来统治者召开特别会议。在大马宪政结构中，统治者有特定的一套机制，各州苏丹原本有各自权力范围，但是，涉及王室共同事务的课题，苏丹结合权力，通过统治者会议，达致最高决定。

不管民间如何揣测，元首的退位，毕竟和首相马哈迪无关，首相也无权介入；而是马来统治者通过本身的一套机制，维护其道统。

祝愿莫哈末五世退位幸福。